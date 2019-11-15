KOÇ:

Mesleki anlamda değişen şartlardan rahatsız olabilirsiniz. Farklı olmayı sevdiğiniz halde, bazı alışkanlıklarınızın elinizin altından kaymasına tahammül edemiyorsunuz. Bugün, birçok fikir çatışması söz konusu olabilir. Maddi konularla ilgili emeğinizin karşılığını almanız mümkün fakat siz, yine de tatmin olamayacaksınız.

BOĞA:

Enerjinizin güçlü olduğu bir gün. Kendi içi dünyanızda geniş düşünüyor fakat uygulama alanında tereddüt ediyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz bolluğu kavuşmak için, başlattığınız çalışmalara yeni bir yön vermek isteyeceksiniz. İstediğiniz her türlü başarıyı, kişisel çabanızla elde temek istiyorsunuz.

İKİZLER:

Enerjinizin yüksek olduğu bir gün. Sevdiğiniz kişiye yüklediğiniz duygusal gereksinme onu çok fazla etkileyecektir. İçinizde biriken enerjiyi çevre ilişkilerine de yansıyor. Uzun süredir yarım kalan projelerinizi artık tamamlamalısınız. Aklınıza takılan pürüzler sizi sıkmamalı. Olayları abartmadan regüle etmelisiniz.

YENGEÇ:

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

ASLAN:

Karşı cinsle aranızda önleyemeyeceğiniz bir çekim gücü gelişebilir. Bugün, özgürlüğünüzü ifade etme konusunda oldukça cesaretli davranacaksınız. İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere hazır olun.

BAŞAK:

Bugün, risk alma konusunda çekimser davranabilirsiniz. Sosyal yaşamınızda hareketlenme söz konusu fakat karşılaştığınız kişilerle bazı problemler söz konusu olacak. Evinizle ilgili yoğun bir çalışma temposu içindesiniz. Girişimciliğinizi farklı konular üzerinde de denemek istiyorsunuz. . Sadece, riskleri unutmamalısınız.

TERAZİ:

Kardeşlerle ilgili kısa mesafe görüşmeleri içinde olacaksınız. Bugün, duygularınız oldukça karışık, değişik düşünceler içindesiniz ve ikilem yaşıyorsunuz.. Düşündüğünüz olayların farklı bir şekilde yansıtılmasından dolayı rahatsızlık duyabilirsiniz. Fevri davranmak yerine beklemeyi tercih etmelisiniz. Pratik düşünceleriniz bazılarını rahatsız edebilir.

AKREP:

Maddi konularınıza akıllıca yorumlar getiriyor ve iletişim konusunda başarılı kompozisyonlar çiziyorsunuz.. Bugün, riskler konusunda dikkatli olmalı ve kendinize her konuda güvenmelisiniz. Doğru zamanı beklemekte yarar var. Sizi şaşırtmak istemeleri söz konusu olacak. Bazen bireysellikten zarar görebiliyorsunuz.

YAY:

Merkür geri giderken , huzursuz ve çelişkili yönlerinizi ortaya çıkarıyor. Kişisel çatışmalar içinde olabilirsiniz. Yapacağınız işleri planlama konusunda zorluklar yaşayacaksınız. Ortak fikirlerine ihtiyaç duyduğunuz kişilerle bir araya gelebilirsiniz. Dostlarınızın size önerilerini önemsemelisiniz..

OĞLAK:

Farklı düşüncelerin olabileceğini bilmenize rağmen, kendi fikirlerinizle ilgili ödün vermekten hoşlanmıyorsunuz. Zihinsel aktivitenizin güçlü ve çok geniş spektrumlu olması, sizi herkesten ayıran bir özellik ve siz bunu başarıyorsunuz. Sadece ısrarcı tutumunuzdan vazgeçmeli ve acele etmemelisiniz.

KOVA:

Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.

BALIK:

Bugün iddialı tavırlarınızla ortaya çıkıyor ve toplumda dikkat çekici işler yapmak istiyorsunuz. Egolarınızı tatmin etmek için elinize geçecek fırsatları akıllıca kullanmalısınız. Olaylara yönetici bir tavırla yaklaşıyorsunuz. İyi niyetli dostlarınızla size önereceği tekliflere hayır demeden önce düşünmelisiniz.