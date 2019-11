Duygularımızla kavgalarımız hiç bitmiyor. Karşılıklı ilişkilerimizde uyuşamadığımız kaosların altında, o çok istediğimiz sevgi gerçekten olmadığı için mi? sevgisizlik savaşları içinde çırpınıp duruyoruz.



Sevgiyi bir yaşantı, somut bir yaşamsal süreç değil de, soyut bir kavram olarak görebiliriz. Bir kişiye ya da bir şeye karşı duyulan ilgi, bağlılık, içtenlikli yakınlık duygusu, derin sevecenlik, o kişinin iyiliğini isteme, ona içten bağlanmamızı gerektiriyor mu ? sorusunu aklımıza getirebilir. Birini sevmek uzun yıllar o kişiyle birlikte olup, o kişiye kendini adamak mı acaba?.



Karşımdaki kızın anlattığı konular, yabancı olduğumuz duygular değildi?



"Aşkın sınır tanımadığını ve bir gün aşık olduğum kişinin bana uymayan bir insan olduğunu fark ettiğimde ne yazık ki onun uydusu haline gelmiştim. Olmuyorsa olmuyor yerine, yüreğimin peşinden gidenlerden olduğum için sevgimin faturasının bu kadar yüksek olduğunu yıllar geçtikçe fark ediyor, yine de kopamıyordum."

PAZARLIĞI OLUR MU!

Türk müziğimizin ne kadar zengin bir arşive sahip olduğunu, bu musikiye gönül verenler bilir. Başta Zeki Müren olduğu gibi, birçok sanatçımızın seslendirdiği, Yusuf Nalkesen'in güftesi olan, çok sevdiğim şarkısıdır. "GİTMEK Mİ ZOR? KALMAK MI?"..



Bence her ikisi de zor. Nedenlere göre her şey değişebiliyor. Yaşadığınız olayın boyutları gelecek sonucu hazırlıyor. Günümüzde " SEVGİ " duygusu pazarlık haline gelmiş durumda.



Karşınızdaki kişiye duygunuzu vermek için önce karşılığını almayı düşünüyorsanız gerçek sevgiden bahsetmek yanlış olur diye düşünenlerdenim.



Sevginize karşılık beklerseniz gücünüzü yitirirsiniz!



Peki!.. sevgi gerçekten bir alış veriş midir?



Hem duyguların en güzeli olan sevgini vereceksin, hem de karşılık beklemeyeceksin, bu aptallık değil de nedir? diye düşünüyor olabilirsiniz.



Öyle ya, seviyor ama karşınızdaki kişinin ölçüsüne göre bu güzel duyguyu yansıtıyorsanız, ardından ister istemez, akıl devreye girer.



Sevgi ile aptallığı birbirinden ayıran en ince çizgi; akıldır.



Sevgi ancak akıl ile buluştuğu zaman bir anlam kazanır.



Ve akıllı sevgi karşılıksızdır.



Sevgiye bir de başka boyuttan bakalım!..



HAMURUMUZU BESLER

Bir insanı sevmek, o kişi size karşı aynı hislere sahip olmasa bile tüm kalbinizle sevme duygunuzun gelişmesine neden olur. Sevgiyi öğrenmek için çaba göstermeniz gerekir. İki ya da daha birçok insanın her an aynı duygu düşünce ve beklentilere sahip olması, aynı biçimde davranması olanaksızdır. Başkalarını ve insanlığı, onlar için değil, kendiniz için sevin. Her ilişkide bir adım önde olacaksınız. Birileri de sevmeyi sizden öğrenecek ve belki de ömür boyu minnettar kalacaktır, ona aşkı öğrettiğiniz için. Bizim hamurumuzu hep karşılıksız aşkların beslediğini unutmayın.



Hangimiz okul yıllarında birilerine aşık olmadık. Birçoğumuzun duygularında söyleyemediğimiz cümleler saklıdır. Kimseye zararı olmayan derinliklerin sizi beslemenize izin verin.



Aşkı en iyi anlatan kişilerin sonsuz sevgi potansiyelleri ve yaratıcılıkları vardır.. Onlar aynı zamanda kendilerine aşıktırlar. Kendini seven, karşısındaki kişiyi mutlu eder. Çelişkilerin birleştiği bir aşk bilmecesi gibi, çözümü zor gelse de "SEV BENİ SEVEYİM SENİ" yanlıştır. Hepimiz sevgiyi birbirimizden öğrenmek zorundayız. Talepler içinde boğulmayalım.