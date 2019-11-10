KOÇ:

Duygusal düşüncelerden size bir artı gelmeyeceğini bildiğiniz halde, çevrenizdeki kişilerin yanlış hareketlerine takılmadan edemiyorsunuz. Ay, bugün, yaratıcılığınız arttıracak yeni olayları tetikleyecek ve yeni gelişecek durumlara karşı tedbirli olmanız isteyecektir. Çevrenize ihtiyacı var. Enerjinizi doğru kullanmalısınız.

BOĞA:

Yakın ilişkilerinizde temkinli olmakta yarar var. Size anlamsız gelen bazı olaylar onların yanlış düşünmelerine neden olabilir. Kuşkucu davranışların farklı yararını daha sonra olumlu bir şekilde göreceksiniz. Kısa yollar ve görüşmelerden alacağınız yeni haberler ileri vade de size artı getirecektir. Biraz daha beklemelisiniz.

İKİZLER:

Çalıştığınız kişilerle ve kişisel deneyimlerinizle ilgili genişlemeye ihtiyaç duyuyorsunuz Belli kalıpların kişisi değilsiniz ve yenilenme duygusunu hissetmediğiniz zaman, huzursuz ve kaprisli oluyorsunuz. Bugün, çalışma arkadaşlarınız sizi anlamakta güçlük çekecekler. Bazı olayları yanlış yorumlamalarına neden oluyorsunuz.

YENGEÇ:

Bugün çok fazla meraklısınız. Olayları detayları ile inceleyip sonuç çıkarmaya çalışıyorsunuz. Yoğun temponuzu dengeleyecek yeni bir sisteme ihtiyacınız var. Güçlü dostlarınızın destekleri ve sizin iş bitirici yanınız ortaya mükemmel bir sentez oluştururken karşılıklı çekişmelerden uzak kalmalısınız. Duygusal kargaşalar sizi aşağıya çekiyor.

ASLAN:

Korkusuz yapınız her konuda kendini gösteriyor. Çevrenizdeki kişilerin zorlandığı konuları siz kolaylıkla ele alıyorsunuz. Onlara cesaret veriyorsunuz. Çalışma hayatınızda çeşitli korkular yaşıyorsunuz. Sürekli bastırdığınız duygularınız sizin daha da güçlenmenize sebep oluyor. Alışkanlıklarınızı seviyorsunuz.

BAŞAK:

Merkür Akrep burcunda geri giderken , İletişim konusunda sorunlar başladı. Uzun süredir görüşmediğiniz arkadaşlarınızı aramak isteyeceksiniz. Bazılarını gerçekten çok özlediniz ve onların da size ulaşmak istediklerinden emin olabilirsiniz. Uzun süredir gerçek paylaşımlara ihtiyacınız var. Bugün bahar yorgunluğuna dikkat edin.

TERAZİ:

Ay Karşıt burcunuz Koç'ta ilerliyor. İlişkiler konusunda siz destek verecek kişilerle görüşeceksiniz. . Bugün, değişik fikirler içinde bocalıyorsunuz. Aklınıza koyduğunuz her şeyi yaşama geçirmek için gerekli tüm alt yapıya sahipsiniz. Bazen çekimserliğiniz yüzünden çok şey kaybedebiliyorsunuz.. Sabırlı olmak her zaman avantaj olmuyor

AKREP:

Bugün, duygularınızı coşkulu bir şekilde karşı tarafa yansıtacaksınız., İhtiyacınız olan beraberlikte uyum içinde olmak istiyorsunuz. Fakat sizin inatçı tavırlarınız, onun bitmeyen egoları yüzünden aranızda sürtüşmeler uzayabiliyor. Savunduğunuz konulardan taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.. Ayaklarınıza dikkat etmelisiniz

YAY:

Bugün, çevrenizin yardımına ihtiyaç duyduğunuz halde, güçlü gurur duygunuzla hareket ediyorsunuz. İçinize dönük davranışlarınız yüzünden yalnızlığı tercih edebileceğiniz bir gün yaşıyorsunuz. İçsel sesinizi dinleyerek doğruları bulacağınızdan emin olabilirsiniz. Kafanıza koyduğunuz iş konusunda, sonucuyla ilgili belirsizliklere düşmekten çekiniyorsunuz.

OĞLAK:

Plüton artık ileri hareket ediyor. İş ilişkilerinizde kişiliğinizin ön planda olmasına özen göstermenize rağmen, kimseyi kırmadan, insanları kaynaştırmak adına bazı organizasyonlar yapıyorsunuz. Kuralları ve kuralcılığı kendinizi koymak istiyorsunuz... Bugün, güçlü enerjiniz sayesinde hedeflerinizde yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

KOVA:

Maddi konularda adımlarınızı dikkatli atmak zorundasınız. Enerjinizin dağınık olmasından dolayı, bazı detayları istemeden atlayabilirsiniz. Güveneceğiniz kişileri iyi seçin. Yatırımlarınız için sistemli ve kararlı hareket ediyorsunuz. Birçok zincirleme kazanç kapılarınız, gündemde olacak. İştahınızı denetlemek zorundasınız. Kilolarınızda artış var.

BALIK:

Duygularınızı olumlu bir şekilde ortaya koymaktan yanasınız.. Karşı tarafla aranızda bazı güç oluşumu içinde olacaksınız. Kişisel çekim gücünüz çok fazla. Keşfetme içgüdünüz sayesinde yeni mutluluklar sizi bekliyor. Yaşadığınız her duygunun farklı bir anlamı olduğu muhakkak. Bugün eski hatalarınızı düşünmeli ve farklı davranmalısınız.