KOÇ:

Maddi konularda yaratıcılığınız kullanmak için kendi gücünüze ihtiyacınız var. Kendinize olan güveniniz sizi bazen çok cüretkar yapıyor. Fakat, mantıklı olan yanınız ağır basıyor ve gereken adımı dikkatli bir şekilde atıyorsunuz. Bugün, düşüncelerinizde karmaşanın hakim olduğu bir yoğunluk yaşayabilirsiniz. İyi niyetle yaklaştığınız konularda beklenmeyen aksiliklerin çıkması sizi üzmemeli.

BOĞA:

Hiç kimsenin sezemediği işle ilgili konuları hissedebiliyorsunuz. Bu da siz de sürekli bir huzursuzluk kaynağı yaratıyor. Hassas anlar yaşayabileceğiniz bir gündesiniz. Böyle durumlarda gergin oluyorsunuz. Bugün, duygusal karmaşalardan uzak kalmalısınız. İsteklerinizde belirleyici olmamalısınız...

İKİZLER:

Yönetici gezegeniniz Merkür, geri hareketine rağmen, sosyal ilişkilerinizde ikna edici bir tablo çiziyor. Bugün sizi ikna etmeye çalışmaktan yorulabilirler. Çevreniz için, zor bir kişi olarak tanınabilirsiniz. Aklınıza ve yeteneğinize güveniyorsunuz. Sosyal hayatınız oldukça renkli seyrederken, eğlenceli ortamlardan sıkılabilirsiniz.

YENGEÇ:

Ay burcunuzda ilerliyor. Geçmişle ilgili nostaljik anılarınızı paylaşabileceğiniz insanların varlığı sizi mutlu ediyor. Sizin bu halinizi, aşırı olmaması şartıyla partnerinizde paylaşıyor. Bugün bulunduğunuz ortamlarda kişisel cazibenizle çevrenizi etkilerken, uzun süredir haber alamadığınız kişileri özleyebilirsiniz.

ASLAN:

Aktif yönlerinizin takdir edilmesiyle toplumsal hayatınız canlanıyor. Bugün bir çok aktivite gerektiren olaylarla ön plan çıkmayı başarıyorsunuz. Sizinle aynı görüşü paylaşan arkadaşlarınızla önemli konuşmalar yapacaksınız. Yardımınız gereken bazı olaylar söz konusu olabilir. İyi bir planlamayı ihtiyacınız var

BAŞAK:

İçinizde biriken enerjiyi bir yerlere kanalize etmek zorundasınız. Bugün aşırı uçlarda davranışlar gösterebilirsiniz. Arkadaşlarınızı tenkit etmeden önce düşünmeli ve kendi isteklerinizi yeniden gözden geçirmelisiniz. Yaptığınız hataların altında sizin yanlış yargılarınız var. Katılacağınız toplantılarda duygularınızı sezgilerinizle birleştirerek sonuca varmalısınız.

TERAZİ:

Maddi konularla ilgili düşüncelerinizde abartıya kaçmamalısınız. Duygusal güvene ihtiyacını olduğu bir gün içindesiniz. Fakat, sıra dışı olayların sizi rahatsız etmesine izin vermemeli ve olayların dışında kalmayı başarmalısınız. Bugün, finans konularında yapacağınız araştırmaların size sağlayacağı özel durumlar mevcut.

AKREP:

Birlikte hareket edeceğiniz kişilerin duygusal yönlerinde etkilenecek ve düşüncelerinize yeni bir bakış açısı getireceksiniz. Yaşam mücadelenizde kendi değer yargılarınızdan yola çıkıp da, hatalarına sizin kadar sahiplenen çok az kişi vardır. Derin düşünmekten sıkıldığınız anlarda geçmişteki tecrübelerinizi örnek almalı ve yeniden yapılanmaktan korkmamalısınız.

YAY:

Sezgilerinizi doğru kullanacağınız bir gün. Maddesel kaygılarınızı yenmek istiyorsanız, bütçenizi yeniden gözden geçirin ve unutulmuş gelirlerinizi hesaplayın. Kazançlarınızı arttıracak yeni bir performans hazırlığı içindesiniz. Özlediğiniz çalışma alanlarına kavuşmak için, yeterli nedenleriniz var. Bacaklarınızla ilgili sorunlara dikkat etmelisiniz.

OĞLAK:

Aşk yaşantınızda değişim yaşamaktan hoşlanıyor ve partnerinizin durgun yapısından sıkılıyorsunuz. Bugün karşıt Ay, size, olumlu bir motivasyon da sağlıyor. Çevrenizde istediğiniz konuma gelmek istiyorsanız daha sabırlı olmayı denemelisiniz. . Kendinize güveniyor ve yaratıcılığınız ve girişimciliğinizi ortaya çıkarmaktan zevk alıyorsunuz.

KOVA:

Duygu dolu bir gün sizi bekliyor. Karşılaştığınız olaylar karşısında alıngan bir tablo ile yaklaşabilirsiniz. Duygusal konularda fazla derin olacağınız bu günde, geniş kapsamlı olaylar için biraz daha beklemelisiniz. Üslerinizin size sunduğu güvenlik duygusunu, büyük bir sorumluk içinde üstleneceksiniz. Aklınıza gelen ilginç düşünceler için fazla beklemeyin.

BALIK:

Duygusal ilişkilerinizi yargılamaktan vazgeçmelisiniz. Yaşadığınız her olayı farklı boyutlara taşıyor ve sonunda üzülen siz oluyorsunuz. Bugün ailenizin eski olayları yeniden gündeme gelebilir ve sizin inatçı tavırlarınız karşısında, sevdikleriniz üzebilirler. Karşınızdaki kişileri konuşmadan hissedebiliyorsunuz fakat kinci yönlerinizi törpülemelisiniz.