KOÇ:

Ani değişimlerin size kazandıracağı hiçbir şey yok ve temkinli yapınızı her zamanki gibi ispat edeceksiniz. Sezgilerinizin sizi yanıltılabileceğinizi düşünerek, her zamanki, temkinli ve sistemli yapınızı bozmamalısınız. Bazen her şeyi çok fazla abartarak sorun haline getirebiliyorsunuz. Küçük seyahat planları yapacaksınız.

BOĞA:

Bugün, birlikte çalıştığınız arkadaşlarınızın da sizin yardımınıza ihtiyaçları olabilir. Parasal konularda yaşadığınız iniş ve çıkışlar yaşamanızı zorlaştırabilir. Sürekli, kendinizi güvende hissetme duygunuzdan bir türlü kurtulamıyorsunuz. Motivasyon gücünüzü istediğiniz alanda kullanabilme yeteneğinize sahipsiniz. Güvenli kişilerle çalışmayı tercih ediyorsunuz.

İKİZLER:

Partnerinizle aranızda bazı derin farklılıklarınız gündeme gelebilir. Siz olayların çok ötesinde düşünüyorsunuz. Maddi konularda istediğiniz gelişimin, arkadaş organizasyonlarına bağlı olarak değişim göstermesi, motivasyon açısından olumlu oluyor. Siz, sorunlarınızla başa çıkmasını becerebilen ender akıllı insanlardansınız.

YENGEÇ:

Yakın dostlarınızla yapacağınız telefon konuşmaları sayesinde, enerjiniz daha da olumlu etkilenecektir. Çevrenizden olumlu etkiler aldığınız zaman, sosyal aktiviteniz daha da güçleniyor. Paylaşım duygunuzun önemli olduğu bir gün. Mesleğinizi kişiselliğinizle birleştirmek ve kendinizi, fikirlerinizle ispat etmek istiyorsunuz.

ASLAN:

Duygusal yaşamınızla ilgili konuları ailenizle paylaşmak zorunda kalabilirsiniz. Bugün, kalıcı değişimler yaşamaktan yanasınız. Uzun yollarla ilgili planlarınız şimdilik, erteleyebilirsiniz. Eski dostlarla birlikte yapacağınız gezilerden zevk alacaksınız. Yapmayı düşündüğünüz birçok işiniz varken, kabuğunuza çekilmeniz yanlış anlaşılıyor.

BAŞAK:

Değişimlerin meydana getirdiği çatışmalardan oluşan bir yaşam tarzınız gündeme geliyor. Takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin verdiğiniz sürece, farklı olma duygusundan bir türlü kurtulmanız mümkün değil. Ailenizin aykırı düşünceleri ve fikirleri aklınızı karıştırabilir.. Fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunuyorsunuz.

TERAZİ:

Çalıştığınız iş yerinde sabırlı davranışlarınızla ilgi çekiyorsunuz. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz zaman, son derece huzursuzlaşıyorsunuz. Güvendiğinizi kişilerle yapacağınız iş birliği rahatlamanıza neden olacak. Kendi gücünüzü çevrenize ispat etmek isteyeceksiniz. Gece uykularınızı ihmal etmemelisiniz.

AKREP:

Öfkelerinizi de görsel yaşamaktan yanasınız. Yaşamı kendi yöntemlerinize göre sorguluyor, olayları içinizde saklamaktan hoşlanmıyorsunuz. Sezgilerinizin doğrultusunda hareket etmek isteyebilirsiniz. Bilinçaltınız çok yoğun. Küçük detaylar size engel olmamalı. Özellikle alınganlıklarınızdan sıyrılmalısınız.

YAY:

İkili ilişkilerinizde bir türlü istediğiniz performansı yakalayamadığınızı zannederek, huzursuzluk çekebilirsiniz. Hayalleriniz ile idealleriniz arasında belli bir kalite göze çarpıyor. Düşüncelerinizi çevrenize yansıtırken kullandığınız yöntemler, sıra dışı olabilir. Ortak çalışmalar içinde olduğunuz kişilerle mantıksal yaklaşımlar içinde olacaksınız.

OĞLAK:

Kişisel olayları bir kenara bırakarak yaşantınızla ilgili özel kararlar almalısınız. Partnerinizin ve aşk hayatınızın size yaşattığı bazı sorunları, gurur meselesi yapabilirsiniz. İnatçı tavırlarınızla çevrenizi kızdırabileceğiniz bir gün. Taviz vermek istemediğiniz konular sizin için daha sonra önemli olacaktır. Yolları kapsayan bazı detaylar sizi meşgul edecektir.

KOVA:

Bugün, fikir birliği içinde olduğunuz kişilerle gereksiz bir tartışma ortamı yaratmamalısınız. Duygusal anlamda çok çabuk etkileniyor ve hızlı kararlar alıyorsunuz. Herkes sizinle aynı düşüncede olmayabilir. Yalnız kalmak istemeyeceğiniz bu günde, akşam saatlerinde dostlarınızla bir arada olmak, size oldukça iyi gelecektir.

BALIK:

Finans konuların gündem kazanmasıyla satın alma duygunuz ortaya çıkıyor. Bugün, maddi konularda yüksek hedefleriniz var ve olaylara bakış açınızda hiçbir esneklik yok. İdeallerinizin peşinde koşarken bazı hatalara açıksınız. İş yaşantınızla ilgili sorunların üstesinden kolay bir şekilde geleceksiniz. Kendinizle ilgili sorunlarınızı kafanıza takmamalısınız.