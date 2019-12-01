KOÇ:

Bugün, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Yakın kan bağı olduğunuz kişiler, kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz. Maddi konularla ilgili görüşmeleriniz gündeme gelebilir. İkna kabiliyetinizin oldukça yüksek olduğu bir gün içindesiniz.

BOĞA:

Gün içinde , doğal yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Onların görüşlerine tepki göstermeden, kendi isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz. Birçok detayların altındaki gizli sorunları çözerek, kendi çapınızda bir başarı kazanabilirsiniz.

İKİZLER:

Bugün, değişikliğe açık olmayabilir ve sabit düşündüğünüz için yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacaklardır. Yaratıcılığınız konusunda mazeret kabul etmek istemiyor, düşüncelerinizde ısrar ediyorsunuz.

YENGEÇ:

Bugün, enerjinizi düşük olması nedeniyle, yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için hiçbir neden yok. Geçici yetersizlik duygusu içinde olmanız her şeyi olumsuz bir şekilde yorumlamanız, zihinsel dağınıklığınızdan ileri geliyor. Çevreniz tarafından yönlendirilebilirsiniz dikkatli olun.

ASLAN:

Çevrenizde her şey sizin lehinize kuşatılmış gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu bir şekilde koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var. Birçok arkadaşınız sizinle aynı fikirde olacaktır. Eski dostlarınızla iş birliği gündeme gelebilir.

BAŞAK:

Değişik alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi,motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Çevrenizde bir çok zincirleme işin üstesinden gelebilecek çalışmalar içindesiniz. Kendinize güveniyor ve gereğinden fazla yoruluyorsunuz. Akşam saatlerinde dinlenmeye çalışın.

TERAZİ:

Değişkenlik göstermek için hiçbir fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Birlikte olduğunuz kişilerle felsefi konuşmalar yaparak, bilgi dağarcınızı istediğiniz tarzda kullanabilirsiniz. Bugün, konuşmalarınızla çevrenizi istediğiniz gibi etkileyeceksiniz.

AKREP:

Başkalarının yaşamını merak edebilir, birlikte olduğunuz ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsanız, şimdiye kadar cesaret edemediğiniz konular için, iyi bir başlangıç yapabilirsiniz. Birlikte olacağınız kişileri iyi seçmeli ve güvenebileceğiniz insanlarla çalışmalısınız.

YAY:

İkili ilişkilerinizde çılgın bir gününüz. Sosyal çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Bugün partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.. Fikrilerinizde aşırılık görülebilir. Farklı konuları savunarak, onunla birbirinize ters düşebilirsiniz.

OĞLAK:

Çevrenizde gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz. Bir çok arkadaşınız, sizin tavsiyelerinize uygun hareket edebilir, bilginizden ve tecrübelerinizden yararlanmak isteyebilirler.

KOVA:

Ailenizle duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz.Çok amaçlı ve sempatik kişiliğinizin arkasında bir çok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat ve enerjik hissediyorsunuz. Olaylara yaklaşım tarzınız oldukça esprili ve romantik. Bugün karşınızdaki kişileri etkilemesini başaracaksınız.

BALIK:

Bugün, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilir ve onların sorunlarıyla ilgilenebilirsiniz. Evinizle ilgili küçük değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz. Sandık sepet karıştırmalı, kendinizi rahat hissedebileceğiniz saatleri kişisel zevklerinize ayırmalısınız. Kendinizle ilgili fiziksel değişimler söz konusu.