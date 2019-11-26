KOÇ:

Düşündüğünüz bir çok şeyi gerçekleştirme çabası içinde yoğunlaşırken; eski alışkanlıklarınızı gözden geçirerek gelişen şartlara göre rotanızı ayarlayacak, yeni bir şeyler yaratma konusunda gayretli olacaksınız. Bazen kibirli davranışlar sergileyebilir ve çevrenizin tepkilerini üzerinize çekebilirsiniz. Duygusal çelişkiler yaşadığınız zaman sinir sisteminiz zarar görüyor.

BOĞA:

Para kazanma konusunda iddialı bir tutum izlemeniz sizi şanslı kılacaktır. Bir bakıma kendi şansınızı kendiniz yaratacaksınız. Cesur, aktif ve risk almaya hazırsınız. Maddi korkularınızı bir kenara atacaksınız. Bu dönem akıllıca adımlar atmalı ve hata yapmamalısınız. Uzak yollarla ilgili planlarınız gözden geçirecek ve gerekli görüşmeleri gizlice sağlayacaksınız.

İKİZLER:

Kendinizi denetleme gereği duyacak ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız. Bulunduğunuz konumu farklı platformlara taşımayı amaçlarken, eski alışkanlıklarınızdan kurtulmak isteyeceksiniz. Yaşama yeni bir tablo ile çıkmak isteyecek ve deneyimlerinizi genişleteceksiniz. Uzun süredir ertelediğiniz sizden ilgi bekleyen dostlarınızı arayabilirsiniz.

YENGEÇ:

Kariyerinizdeki gecikmeleri fazla abartmayın. Maddi fırsatlar arkadaşlarınızın yada çalıştığınız şirkettin aracılığıyla gelecek. İşinizle ilgili kararlarda daha fazla düşünmek zorunda kalabilirsiniz. Hedefleriniz ile ilgili isteklerinizde değişimleri yapmamalısınız. Beslenme konularında aşırıya kaçmayın. Karaciğerinize önem verin.

ASLAN:

Düşüncelerinizi yenilemekten kaçınmalısınız. Değişim içinde olduğunuz farkındasınız ve olaylara kendinizi teslim etme konusunda çekimser davranabilirsiniz. Süregelen bir ilişkiniz varsa, aşkınız testten geçecek. Yaşadığınız dengesizliklerden olumsuz etkilenmek istemiyorsanız, aşırıya kaçmadan temkinli davranışları tercih etmelisiniz..

BAŞAK:

Aşk hayatınızda hassasiyetin hakim olduğu bir dönemdesiniz. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Çünkü Siz ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişiklerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır. Yaşamanızı gözden geçireceksiniz. Sosyal yaşamı sevmenize rağmen, bu dönemde yalnız kalmak isteyecek ve yaşadıklarınızın muhasebesini yapacaksınız..

TERAZİ:

Bazı arkadaşlarınızla aranızdaki sürtüşmeler yüzünden ruhsal dengeniz bozulabilir. Sorunların su üstüne çıkması sizi üzmemeli, çünkü yara fazla derinleşmeden istediğiniz gibi çözüm bulmanın yollarını araştıracaksınız. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. . Bu dönemde de, bazı gereksinmeleriniz için gerekli doğru hamleleri yapacaksınız.

AKREP:

Dış görünüşünüze yansıtmak istemediğiniz kendi doğrularınız var. Başkalarının fikrine saygılı gibi davransanız bile, en son final fikir size ait oluyor. Daha cesur olmalı ve size verilen sunumları iyi değerlendirmelisiniz. Amaçlarınızın saptırılmasından hoşlanmıyorsunuz. Bu özelliğinizi çevrenize hissettireceksiniz. Dengenizin bozulmasından yana değilsiniz.

YAY:

Bazılarınız aşk ve dostluk duygularını karmaşık bir şekilde sergilediği için karşısındakinin duygularında karışıklığa neden olacaktır. Fakat kıskançlık duygularınızın da sizi saracağını düşünerek, bu tür zararlı duygulardan kendinizi korumaya çalışmalısınız. Karışıklığa neden olmak istemiyorsanız, onun duygularını anlamaya çalışmalısınız.

OĞLAK:

Yollardan beklediğiniz duygusal haberlerin gecikmesi, canınızın sıkılmasına neden olacaktır. Aşk ve duygusal ilişkilerinizi gözden geçirmeniz gerektiğini unutmamalısınız. Şimdiye kadar fark etmediğiniz detaylar önem kazanacak, ilişkinizi ve kendinizi sorgulayacaksınız. Her şeye rağmen bu dönem,çekiciliğiniz ve ikna edici özellikleriniz ön plana çıkacak.

KOVA:

Çevre ilişkilerinizde yaşadığınız sorunların kaynağı, her şeyi çok fazla abartmanızdan ileri geliyor. Güç birliği içinde olacağınız yeni bir performans sizi bekliyor. Doğru kararlar almak bu sizin elinizde. İyimser yönlerinizi kullanarak amacınıza kolayca ulaşacaksınız. Beklentilerinizin çok yüksek olması nedeniyle yavaş ve temkinli hareket etmelisiniz.

BALIK:

Aşk ve duygusal ilişkilerinizde seçici ve mükemmeliyetçi olacaksınız. Bu dönem, alınganlığınız artacak. Süregelen beraberliklerinizde hassas ve alınganlık göstereceğiniz için özellikle partnerinizin size özenli davranmasını bekleyeceksiniz. Eleştirici davranışları sizi sinirlendirebilir. Para kazanma konusunda her zamankinden çok daha fazla çalışmak zorunda kalabilirsiniz.