BOĞA:

Kalabalık ortamlardan zevk alacağınız bir gün. Arkadaşlarınızla bir araya gelip değişik konular üzerinde tartışabilirsiniz. Onların fikirleri size ilginç gelebilir fakat, söz vermeden, iyice düşünmelisiniz. Çünkü, daha sonra geriye dönüşleriniz çok zor oluyor. İstemediğiniz hiçbir şeyi yapmamalı ve kendinize saygı duymalısınız.

İKİZLER:

Toplumsal başarınızı ortaya çıkaracak çalışmalar için gerekli enerjiye sahipsiniz. Bugün, bulunacağınız ortamlarda, her türlü fikirlere açıksınız. Aşk konusunda yoğun duygular yaşıyor olmanız, bazı ihtiyaçlarınızı göz ardı etmenize neden olabilir. İş konusunda daha sıkı bir disipline ihtiyacınız var unutmayın.

YENGEÇ:

Duygusal inadınızı bir kenara bırakarak, yaşamınızda yeni bir bakış açısı geliştirin. Bugün, Ay'ın bulunduğu konum, idealleriniz konusunda size daha esnek bir görüş sunuyor. Bazı değişimler yaşıyor ve düşünce bazında, farklı istekleriniz ön plana çıkıyor. İştahınızla ilgili denetime ihtiyacınız var. Aşırılıklardan vazgeçin.

ASLAN:

Bugün, kırılgan bir gününüz. Olayları derinlemesine düşünürken, çevrenizdeki olumsuzluklara karşı duygusal bir savunma içindesiniz. Kalabalık ortamlarda bile yalnızlık duygusuna kapılmanızın tek nedeni, aşırı fedakarlıklarınızın karşılığını göremediğinizi zannetmeniz. Bazen haksız da sayılmazsınız.

BAŞAK:

Duygularınızda beklediğiniz karşılığı görmek için, sizin de aynı yaklaşımları hissetmeniz gerekiyor. Aşkta fazla detaycı ve eleştirici bir şekilde davrandığınız sürece, olayların olumsuz yönlerini görmeye devam edeceksiniz. Bugün, partnerinizin sizin sevgi dolu sözcüklerine ihtiyacı olacaktır. Yaşamınızı kolaylaştırmanın yollarını keşfetmelisiniz.

TERAZİ:

Dengeli tavırlarınızı unutacak olaylarla karşılaşmanız mümkün. Kendiniz farklı bir boyutta hissedebilirsiniz. Bugün, çalışma ortamınızdaki olumsuzluklardan etkilenebilirsiniz. Aynı fikirde olmadığınız ve duygu paylaşımı yaşadığınız arkadaşlarınızın problemleri yüzünden, keyfiniz kaçabilir. Aldırmamayı bir türlü öğrenemediniz.

AKREP:

Duygusal enerjinizi doğru kullanacağınız özel günlerden biri. Çevrenizdeki hiçbir olaya duyarsız kalamayacağınız bir gün. Partnerinizin romantik yaklaşımlarından oldukça etkileneceksiniz. Ailenizin de katılacağı özel toplantılara katılabilirsiniz. Bugün, sizi mutlu edecek her türlü aktiviteye hazırsınız.

YAY:

Kaoslara kapılmadan mantıklı düşünmeniz gereken bir gün. Bugün, fazla alıngan ve kırılgan davranıyorsunuz. Yapacağınız fedakarlıklarınızın yanlış anlaşılması sonucunda, derin düşünceler içinde olabilirsiniz. Oysa, yaratıcı ve mükemmel bir kişisiniz. Çevrenizdeki kişilerin sizi anlaması kolay değil. Zeki yapınızla onlara set çekmelisiniz.

OĞLAK:

Her konuda mantıklı ve doğal olmanızdan dolayı, bugün birçok dostunuzdan davet alabilirsiniz. Sizi farklı kılan sadeliğinizle, gireceğiniz ortamlara yeni bir sunuş getireceksiniz. Arkadaşlarınız arasında arabuluculuk görevini üstlenmeniz, biraz da sizin akılcı yaklaşımlarınızdan ileri geliyor. Dengelerinizi kontrol altında tutmalısınız.

KOVA:

Düşünmek istemediğiniz konuların güncellik kazanmasından çekiniyor gibi bir tavrınız var. Bugün, iletişim içinde olduğunuz kişilerle maddi konuları gündeme getirmek isteyeceksiniz. Problemlerinizi aşmak için bazı yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Sabırlı olmaya devam ederseniz, kazanan siz olacaksınız.

BALIK:

Siz duygu insanısınız. Bugün, partnerinizle yaşayacağınız olayların sonuçları sizi rahatsız edebilir. Onun kişisel sorunlarından etkilenmek istemiyor olabilirsiniz. Fakat duygusal nedenler sizi birbirinize daha da yaklaştırıyor. Kafanızda ayrıştırmanız gereken çok olay var ve beklentilerinizin karşılığını almak istiyorsunuz.