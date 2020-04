KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.



BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.



İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz sorunun dibine inmelisiniz.



YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız.

Sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.



ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.

Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.



BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.

Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.



TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.

Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.



AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.



YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.

Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.

Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.



OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. İş konularındaki atılımlarınız havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.

Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.



KOVA: YURT dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.

Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.



BALIK: DENGENİZİN bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda Venüs'ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleyecek ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.

Çalışkanlığınızla göz dolduracaksınız.