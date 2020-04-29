KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.
BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.
İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz sorunun dibine inmelisiniz.
YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız.
Sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.
ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.
BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.
Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.
TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.
Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.
AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.
YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.
Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.
OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. İş konularındaki atılımlarınız havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.
Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.
KOVA: YURT dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.
Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.
BALIK: DENGENİZİN bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda Venüs'ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleyecek ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
Çalışkanlığınızla göz dolduracaksınız.