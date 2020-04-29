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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 29.04.2020, 00:00

KOÇ: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek insanlara ihtiyacınız olacak. Kafanızda birçok değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz.

BOĞA: Değişim içinde olduğunuz için, bazı olaylara kendinizi kapatabilirsiniz. İçsel kuruntularınız oldukça yüksek. Yaşam kalitenizi arttırma çabalarınız her zaman istediğiniz gibi olmuyor.

İKİZLER: Uzun süredir beklediğiniz bir takım fırsatların kendiliğinden oluştuğunuz görmek sizi mutlu edecek. Yanlış anlaşılmalar sonucu; kendinizi savunmak zorunda kalabilirsiniz sorunun dibine inmelisiniz.

YENGEÇ: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınızı ortaya koymalısınız.
Sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkıldığınız bir gerçek. Olayların sonucu her zaman sizin için bir problem oluyor.

ASLAN: Yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.
Birlikte çalıştığınız kişilerin fikirleri karşısında bocalamanız mümkün.


BAŞAK: Maddi sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir.
Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için gerekli şartları oluşturun.

TERAZİ: Düşüncelerinizi yeniden şekillendirmekte fayda var. Sakin düşünmelisiniz.
Acil durumlar için karşınızdaki kişilere de fazla yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için kendinizi kapatabilirsiniz.

AKREP: Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyin altı yapısı incelemekten yorgun düşebilirsiniz. Birlikte olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir kıskançlık duyguları ile bunaltabilirsiniz.

YAY: Hayatınıza yeni insanlar girebilir ve değişik gruplardan iş teklifleri alabilirsiniz.
Karşınıza çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.
Çevresel koşularınızı, arkadaşlarınızla birleştirmek isteyeceksiniz.

OĞLAK: Kariyerinizle ilgili sıkıntılı bir dönem. İş konularındaki atılımlarınız havada kalabilir. Suskun bir havaya girecek ve düşüncelerinizi paylaşmak istemeyeceksiniz.
Nostaljik duygularınız ortaya çıkacaktır.

KOVA: YURT dışı seyahatleriniz gündeme gelecek.
Görüşeceğiniz kişilerin bazılarının düşünce tarzları, sizinle aynı olabilir. Onlara dost olma şansı verebilirsiniz. Takıldığınız konulara sarılmanızda fayda var.

BALIK: DENGENİZİN bozulmasından yana değilsiniz. Maddi konularda Venüs'ün geri hareketi sizi etkileyecek. Kendinizi denetleyecek ve ciddi aşamalar içinde olacaksınız.
Çalışkanlığınızla göz dolduracaksınız.

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