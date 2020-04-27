KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.
Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.
BOĞA: Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz.
Öğrenme merakınız artarken, hiç denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.
Yeni dostluklara hazırsınız.
İKİZLER: Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde etkisi olacaktır. Olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız.
Duygularınızın esiri olmayın.
YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek.
Daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.
ASLAN: Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz.
Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.
BAŞAK: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak.
Değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içindesiniz.
TERAZİ: Bazı gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalın. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halinde. Geçmişteki olayların muhasebesini yapabilirsiniz.
AKREP: Çevrenizin adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine; sorunun dibine inmenizde yarar var. Bugün duygusal konularda eskiye özlem duyabilirsiniz.
YAY: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olacak. Sorunlarınızı çözecek ve ortak problemlerinizin üzerine gideceksiniz.
OĞLAK: Bugün ilişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir.
KOVA: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız.
Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkılıyorsunuz. Olayların sonucu sizin için problem oluyor.
BALIK: Farklı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.
Dinlendiğinizde daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durun.