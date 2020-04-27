KOÇ: Birlikte çalıştığınız kişilerle uyumlu iş birliklerini gerçekleştireceksiniz. Bitmesi gereken durumlar gündeme gelecektir.

Çocukluktan kalma alışkanlıklarınızla ilgili sınırlarınızı esnetmek zorundasınız.



BOĞA: Meraklı yönleriniz daha da belirgin bir hal alacak ve idealleriniz için savaş vereceksiniz.

Öğrenme merakınız artarken, hiç denemediğiniz konular üzerinde yoğunlaşabilirsiniz.

Yeni dostluklara hazırsınız.



İKİZLER: Tanışacağınız kişilerin geleceğiniz üzerinde etkisi olacaktır. Olumlu ilişkilerin ortaya çıkacağını bilmelisiniz. Böyle anlarda, içinizde çılgın bir enerji duyacaksınız.

Duygularınızın esiri olmayın.



YENGEÇ: Bugün yakınlarınızın sözlerine ve tavsiyelerine kulak verin. Tartışmalarda arkadaşlarınızı yargılamadan dinlemelisiniz. Hayallerinizin peşinde koşmanız gerekecek.

Daha fazla enerji sarf etmeniz gerekecek.



ASLAN: Duygusal zaaflarınız artabilir. Kendinizi baskı altında hissedebilirsiniz. Değerinizin anlaşılmadı duygusuna kapılabilirsiniz.

Kuruntulu düşünce yapınız çevrenize karşı yanlış kullanabilirsiniz.



BAŞAK: İşinizle ilgili sosyal dayanışmada yanınızda olabilecek özel insanlara ihtiyacınız olacak.

Değişik fikirle yola çıkabilir ve daha sonra bir çoğundan vazgeçebilirsiniz. Her şeyi yeniden yapılandırma arzusu içindesiniz.



TERAZİ: Bazı gecikmelere karşı tedbirli olmalısınız. Canınızın sıkılmasına neden olacak olaylardan uzak kalın. Sevdiklerinizin huzuru sizin için takıntı halinde. Geçmişteki olayların muhasebesini yapabilirsiniz.



AKREP: Çevrenizin adına verdiğiniz kararlar onlar tarafından yanlış anlaşılabilir. İlişkinizde karşılıklı tartışma yerine; sorunun dibine inmenizde yarar var. Bugün duygusal konularda eskiye özlem duyabilirsiniz.



YAY: Bugün birlikte çalıştığınız kişilerden şüphelenebilirsiniz. Aile ortamını etkileyecek özel durumlar söz konusu olacak. Sorunlarınızı çözecek ve ortak problemlerinizin üzerine gideceksiniz.



OĞLAK: Bugün ilişkilerinizi gözden geçirerek, aksayan yönlerini açığa çıkarın. Geçmiş olaylara daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Ani aşkların ve başlangıcı ve bitişi de bu dönemde karşınıza çıkabilir.

KOVA: Aile içi sorunlar her an tetikte. Bu dönem, sabırlı yapınız daha çok ortaya koymalısınız.

Bir takım sorunları sürekli içinizde biriktirmekten sıkılıyorsunuz. Olayların sonucu sizin için problem oluyor.



BALIK: Farklı gelişmeler yüzünden daha fazla enerji harcamak zorunda kalacaksınız.

Dinlendiğinizde daha enerjik ve yaşadığınız olaylara mantıklı bakabiliyorsunuz. Bugün dedikodulu ortamlardan uzak durun.