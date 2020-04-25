KOÇ: KAFANIZI hangi konu etkiledi ise, sizin için günün konusu bu oluyor. Bazen, başlangıcının ve sonucunun ne olacağını bile bilemiyorsunuz.. Duygusal olarak çok hızlı bir şekilde değişiyorsunuz.



BOĞA: HAREKETLİ bir sosyal yaşam içinde olduğunuz için, sadece size ait olan zamanlarda kısa bir süre sonra sıkılıyorsunuz.

Bugün sizinle uzun süredir bir arada olan dostlarınızla hoş saatler geçirebilirsiniz.



İKİZLER: YAKIN dostlarınızla bir arada hoş saatler geçirirken, sizi sıkan konuları unutmak için fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yakın akraba çevrelerinde basit çekişmelerden dolayı bu tür dedikodular eksik olmaz.



YENGEÇ: KENDİ doğrularınıza inandığınız zaman, her şey çok daha anlamlı ve güzel olduğunu biliyorsunuz. Bugün derin düşünmek size birçok konuda yoğunluk kazandıracak. Dağınıklık size çok şey kaybettirebiliyor.



ASLAN: AİLENİZLE ilgili olaylara ilgisiz gibi dursanız bile, içinizden üzüldüğünüz bir gerçek.

Çevrenizdekilerin temposu sizi de etkileyecek. Düşüncelerinizi ortaya atmaktan korkmadığınız için, tepki alıyorsunuz.



BAŞAK: KENDİNİZİ ve çevrenizi sorguluyor, detaylardan yola çıkarak, kafanızda en mükemmel tabloyu oluşturmaya çalışıyorsunuz.

Yeni açılımlara hazırsınız, sizi kısıtlayan pürüzlerde ikilem yaşayabilirsiniz.

BU dönem baskıcı davranışlar nedeniyle kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.



TERAZİ: BU dönem baskıcı davranışlar nedeniyle kendinizi korumaya alacaksınız. Sahiplenme içgüdülerinizi kontrol altına almalısınız Zihninizde yer edinen konumlara ulaşmak için gerekli tüm imkanlara sahipsiniz.



AKREP: BUGÜN çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Grup arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebileceğiniz önemli adımlar atacak ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



YAY: BUGÜN iş yapacağınız ve birlikte çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir. Güçlü kişiliğinizle çevrenin dikkatlerini üzerinizde olacak. Yaşadığınız bir ilişki varsa, istediğiniz sonucu alacaksınız.



OĞLAK: BUGÜN enerjinizi yükselten ve yaratıcılığınızı olumlu kullanabileceğiniz yeni bir başlangıç yapacağınız bir gün içindesiniz.

İşinizle ilgili atılımlar yapmanız gereken önemli bir sürece girmiş bulunuyorsunuz.



KOVA: GÜZEL ve hoş konuşmalarınızla dikkat çekecek bir gün içindesiniz. Duygularınızı abartabilir ve ilgi duyduğunuz kişiyi gözünüzde büyütebilirsiniz. Çalıştığınız kişilerle aranızda duygusal bağlarınız güçlenebilir.



BALIK: DUYGULARINIZIN derinliği karşısında endişeye kapılabilirsiniz. Sizi üzecek olaylardan uzak kalmayı çalışın. Özellikle karşılaştığınız her şeyin ince hesaplarını yapıyor olmanız, size yarardan çok zarar veriyor.