KOÇ: Yapmak istediğiniz çok şey var ve yaşantınızda önce kendi duygularınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız, yapacaklarınızı sistemli bir şekilde planlayıp acele etmezseniz büyük keyif alacaksınız.



BOĞA: Evinizde huzuru sağlamak için, bazı konularda girişimciliğinizi ön plana çıkarmalısınız.

Ailenizin mutluluğu için çok şey başarmak istiyorsunuz. Birlikte olduğunuz kişilerle yeteneklerinizi birleştirebilirsiniz.



İKİZLER: Çevrenizle olumlu ilişkiler içinde olmanız, birçok avantajı beraberinde getiriyor.

Duygusal alış veriş içinde olduğunuz kişilerin ilgisi üzerinizde. İlginç fikirlerinizle olayları farklı değerlendireceksiniz.



YENGEÇ: Arkadaşlık bağlarınızı güçlü tutmayı sevmenize rağmen, son yıllarda fazla içinize kapandınız. Önemli aşamalardan geçtiğinizi başkalarının anlamayacağını zannederek, kendinizi üzüyorsunuz.



ASLAN: Güçlü bir kişi olarak tanınıyorsunuz.

Bugün, çevrenizde sizi etkileyecek kişilerle birlikte olacak ve ortak çalışmalar içine gireceksiniz. Çalıştığınız kişilerin psikolojik yapılarına dikkat etmelisiniz.



BAŞAK: Bugün, kendinizi karşı tarafa daha iyi aksettirebiliyorsunuz.. Partnerinizle uyumlu bir beraberlik için uygun bir gün. Birlikte vakit geçirmekten hoşlandığınız kişilerle bir araya geleceksiniz.



TERAZİ: İçtenliğe önem vermenize rağmen, bazen size hiç uymayan bir kişilik sergiliyor ve ortamlarda sır olmayı yeğliyorsunuz.

Kişisel yeteneklerinizi ve yaratıcılığınızı riskleri göze alarak, ortaya çıkaracaksınız.



AKREP: Katıldığınız davetlerde felsefi konuşmalar ilginizi çekecek farklı kişilerle tanışacaksınız. Üstün yönleri olan kişilerden hoşlandığınız için, fikirlerinizi size fayda sağlayacak kişilerle paylaşıyorsunuz.



YAY: Çevresel ilişkilerinizin güçlü olduğu bir gün. Yaratıcı yönlerinizin desteklenmesi sizin için motivasyon sağlıyor fakat başkalarının uçucu fikirlerinden yola çıkmamalı ve deneyimlerinize güvenmelisiniz.



OĞLAK: İyi hissetmeniz için, çevrenizin desteğine ihtiyaç duyacaksınız. Bugün iletişim konusunda duyarlı davranıyorsunuz. Duygusal bir konuşma yapmanız özlem duyduğunuz konuları beraberinde getirecek.



KOVA: Ay'ın bulunduğu konum iş ve çalışma hayatı ile ilgili konularını gündeme getiriyor.

Kazançlar konusunda yaşadığınız sıkıntılarınızı çevrenizin desteği ile aşabilirsiniz.

Taviz vermekten hoşlanmıyorsunuz.



BALIK: Atılımlarınız için uygun bir gün.

Güçlü bir şekilde ele alacağınız konuların küçük detayları canınızı sıkmasın. Olayların ayrıntıları hakkında, yapacağınız ön çalışmalar için belli bir strateji uygulamalısınız.