KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız Uzun süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.



BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz.

Bu dönemde emin hareket edeceksiniz.



İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.

Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.



YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.

Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.

İşleriniz hızla gelişecektir. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.



ASLAN: Gelen iş tekliflerine karşı, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli uygulamalıyı deneyin.



BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebilecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.



TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.

Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara anlam veremiyorsunuz.



AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak.

Yeni ortaklıklar mümkün. İş başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.

Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.



YAY: İşyerinizde yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.

Lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.



OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.

Stresi bir kenara koymalısınız.



KOVA: Dostlukların pekişeceği enerjiler alacaksınız.

Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.



BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız..

Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.

Bazılarınız pratik yaşama geçiyor.