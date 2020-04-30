KOÇ: Kariyerinize katkısı olacak konularda araştırmalarını sürdürmek istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız Uzun süredir planladığınız atılımları gerçekleştirecek güçtesiniz.
BOĞA: Duygularınızdaki artışlar yüzünden oto kontrol sınırlarınız denetlemek zorunda kalacaksınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz.
Bu dönemde emin hareket edeceksiniz.
İKİZLER: Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. İstediğiniz kişilere çok kolay ulaşacaksınız. Pratik yönlerinizi kullanabileceğiniz alanlarda başarı sizi bekliyor.
Bazılarının birliktelikleri kimlik kazanacak.
YENGEÇ: Pratik ve hızlı düşünceler içinde olacağınız için amaçlarınıza uygun hareket edeceksiniz.
Başkalarının paralarından faydalanabilirsiniz.
İşleriniz hızla gelişecektir. Ani çıkacak masraflarınızı unutmamalısınız.
ASLAN: Gelen iş tekliflerine karşı, kafanızın karışmasını istemiyorsanız, partnerinizden yardım alabilirsiniz. Duygularınız bir hayli yoğun seyrediyor. Bugün özellikle planlarınızı sistemli uygulamalıyı deneyin.
BAŞAK: Duygulardan çok, akılcı ve çıkarlarınıza uygun kişilerle görüşmeyi tercih edeceksiniz. Arkadaşlarınızla, fiziksel aktivitelerinizi geçekleştirebilecek ve onlarla daha çok vakit geçireceksiniz.
TERAZİ: Kararsızlıklar içindesiniz. Arkadaş çevreniz genişledikçe tercihleriniz genişliyor.
Sizi yaşam boyunca mantığınızdan ayrılamayan bir yapınız olduğu için içinizde uyduğunuz kıpırdamalara anlam veremiyorsunuz.
AKREP: Birlikte iş yaptığınız kişiler önemli olacak.
Yeni ortaklıklar mümkün. İş başarınız arttıkça, işler ayağınıza gelecek. İş arayanlar iş tekliflerini değerlendirebilirler.
Koç'taki Venüs sizi olumlu etkiliyor.
YAY: İşyerinizde yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz.
Lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Çalışmanızın karşılığını alacağınız işler yapmak istiyorsunuz.
OĞLAK: Yaşam kaliteniz yükseliyor. Farklı fikirler üreterek, ilginç organizasyonların ortaya çıkacağı ve kendinizi destekleyen kişilerle bir arada olacağınız günlerin içindesiniz.
Stresi bir kenara koymalısınız.
KOVA: Dostlukların pekişeceği enerjiler alacaksınız.
Güçlü kişilerin desteğini üzerinizde hissedecek ve onlarla ilişkilerinizi olumlu tutmayı başaracaksınız. Artık duygularınıza katı kurallar getirdiniz.
BALIK: Uzak çevrelerin aranılan kişisi haline geleceksiniz. Finans gezegeninizin vereceği destekle para konularında akıllıca davranacaksınız..
Yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
Bazılarınız pratik yaşama geçiyor.