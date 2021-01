KOÇ: Çalıştığınız kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz. Bugün sosyal ilişkilerinizi gözden geçirecek ve halletmeniz gereken konuları düşüneceksiniz.



BOĞA: Olayların faklı yönlerini düşünüyor ve hata istemiyorsunuz. Bugün kendinizi sınamak adına başlattığınız olumlu çabalarınız sonuç verecek. Yaşamınızda istediğiniz değişimlere hazırsınız.



İKİZLER: İlişkinize veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dostlarınızla projeler geliştirebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımınızın faydalarını gelecek günlerde daha iyi hissedeceksiniz.



YENGEÇ: Çevresel değişimlerden etkileniyorsunuz. Ailenizle ilgili değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyaların yerini değiştirme ve küçük tamiratlar olabilir.



ASLAN: Çevrenizde yapıcı ve yaratıcı davranarak istediğiniz şartların kendiliğinden oluşmasını sağlıyorsunuz. Bugün her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Araştırma yeteneğiniz ön planda.



BAŞAK: BUGÜN paranızı gereksiz bir şekilde harcamaktan çekiniyor ve istemeseniz de disiplinli hareket ediyorsunuz. Birçok atılımı gerçekleştirmek için bulunduğunuz şartları zorlayacaksınız.



TERAZİ: Çevresel koşulları yeniden biçimlendirmek elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün ince duygular içindesiniz. Çevrenize özen göstermelisiniz.



AKREP: İÇsel karmaşadan uzak kalmayı başaramıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı yaklaşıyorsunuz. Küçük detaylardan yola çıkarak, birçok konunun özüne gireceksiniz.



YAY: Partnerinizle romantizm dolu dakikalar yaşayacaksınız. Onunla aranızda somut gerçeklerin oluşması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bugün sanatsal aktivitelerine katılabilirsiniz.



OĞLAK: Kişiliğinizi her konuda ön plana çıkaracaksınız. Sezgileriniz sizi yönlendirecek. Alışkanlıklarınızın önemi büyük. Paylaşımlarınızda alçak gönüllü olmalısınız. Sağlığınız bugün daha hassas.



KOVA: İnatçı yapınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmasanız da, yaşadığınız olayları kendi tarzınıza göre yönlendiriyor ve suçlanabiliyorsunuz. Bugün olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz.



BALIK: Başarınızı, inatçı tavırlarınız ve kişisel çabanıza borçlusunuz. Fırsatların söz konusu olduğu bir gün. Kazançlarınız konusunda kendinize güvenebilirsiniz. Bugün ani gelişen hatalar yapabilirsiniz.