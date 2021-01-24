KOÇ: Çalıştığınız kişilerin desteğine ihtiyacınız olabilir. Düşündüğünüz her şeyi yaşama geçirmelisiniz. Bugün sosyal ilişkilerinizi gözden geçirecek ve halletmeniz gereken konuları düşüneceksiniz.
BOĞA: Olayların faklı yönlerini düşünüyor ve hata istemiyorsunuz. Bugün kendinizi sınamak adına başlattığınız olumlu çabalarınız sonuç verecek. Yaşamınızda istediğiniz değişimlere hazırsınız.
İKİZLER: İlişkinize veya sevdiğiniz kişiye zaman ayırmak isteyebilirsiniz. Dostlarınızla projeler geliştirebilirsiniz. İyi niyetli yaklaşımınızın faydalarını gelecek günlerde daha iyi hissedeceksiniz.
YENGEÇ: Çevresel değişimlerden etkileniyorsunuz. Ailenizle ilgili değişimler söz konusu. Evinizle ilgili yenilikler düşünebilirsiniz. Eşyaların yerini değiştirme ve küçük tamiratlar olabilir.
ASLAN: Çevrenizde yapıcı ve yaratıcı davranarak istediğiniz şartların kendiliğinden oluşmasını sağlıyorsunuz. Bugün her konuda çok yönlü düşünüyorsunuz. Araştırma yeteneğiniz ön planda.
BAŞAK: BUGÜN paranızı gereksiz bir şekilde harcamaktan çekiniyor ve istemeseniz de disiplinli hareket ediyorsunuz. Birçok atılımı gerçekleştirmek için bulunduğunuz şartları zorlayacaksınız.
TERAZİ: Çevresel koşulları yeniden biçimlendirmek elinizde. Güçsüz kişilerden nefret ettiğiniz için hedeflerinizi yüksek tutuyorsunuz. Bugün ince duygular içindesiniz. Çevrenize özen göstermelisiniz.
AKREP: İÇsel karmaşadan uzak kalmayı başaramıyorsunuz. Gücünüzün farkındasınız ve yapacağınız işlere planlı yaklaşıyorsunuz. Küçük detaylardan yola çıkarak, birçok konunun özüne gireceksiniz.
YAY: Partnerinizle romantizm dolu dakikalar yaşayacaksınız. Onunla aranızda somut gerçeklerin oluşması için elinizden gelen her şeyi yapıyorsunuz. Bugün sanatsal aktivitelerine katılabilirsiniz.
OĞLAK: Kişiliğinizi her konuda ön plana çıkaracaksınız. Sezgileriniz sizi yönlendirecek. Alışkanlıklarınızın önemi büyük. Paylaşımlarınızda alçak gönüllü olmalısınız. Sağlığınız bugün daha hassas.
KOVA: İnatçı yapınızı ortaya çıkarmaktan hoşlanmasanız da, yaşadığınız olayları kendi tarzınıza göre yönlendiriyor ve suçlanabiliyorsunuz. Bugün olayların üzerinize geldiğini hissedebilirsiniz.
BALIK: Başarınızı, inatçı tavırlarınız ve kişisel çabanıza borçlusunuz. Fırsatların söz konusu olduğu bir gün. Kazançlarınız konusunda kendinize güvenebilirsiniz. Bugün ani gelişen hatalar yapabilirsiniz.