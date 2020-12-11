KOÇ: DUYGUSAL konulara daha ince bir yaklaşım göstereceksiniz. Yanlış ilişkiler yaşamak istemiyorsanız, kişileri doğru seçmelisiniz. Size zaman kaybettirecek birlikteliklerden kaçınmalı ve enerjinizi doğru kullanmalısınız.



BOĞA: AİLENİZDEN veya üstlerinizden göreceğiniz tavır, sizi tatmin etmeyebilir. Onlar bulundukları şartlar dahilinde hareket ettikleri için, size dar bir kalıp sunacaklardır. Yakınlarınızla parasal konularda tartışmamalısınız.



İKİZLER: BU dönemde, birçok iş konusunda istekli davranacak, başarı arzusu içinde olacaksınız.

Dengelerinizin bozulmasına tahammül edemiyorsunuz.

Çalışma şartlarınızı yeniden gözden geçirip düzenlemelisiniz.



YENGEÇ: KOŞULLARIN kısıtlamasından hoşlanmadığınız bir gerçek. Disiplinden hoşlanmıyorsunuz.

Kısa yollarla ilgili beklentilerinizde bir duraksama olabilir. Duygularınızı saklama gereği duyacağınız ortamlarda bulunacaksınız.



ASLAN: SİZİN için sonuç önemli. Bekleyin ve her şeye takılmayın. Bunaldığınız anlarda yalnız kalma ihtiyacı içinde olacaksınız. Ne kadar iyi niyetli olursanız olun; ilişkilerinizde istemediğiniz durumlar ortaya çıkacaktır.



BAŞAK: MADDİ sorunların gündemi kapsamasıyla düşünceleriniz allak bullak olabilir. Beklenmeyen harcamalar karşısında sinirlenmeyin.

Parayla ilgili konuları erteleyin. Çözüm bekleyen ödemeleriniz için şartları oluşturun.



TERAZİ: DUYGUSAL konularda her şey sizin istediğiniz gibi gelişmeyebilir. Karşı tarafın tavrı ve belirsiz konuşmaları, sizi takıntılı yapabilir.

Bu dönem sorunlarınıza kısa vadeli ve pratik çözümler üretmeniz gerekiyor, unutmayın.



AKREP: OLAYLARI akışına bıraktığınız zaman herşeyin daha açık ve sade olduğunu göreceksiniz.

Acele etmeyin. Acil durumlar için karşınızdaki kişilere yüklenmeyin. Değişim içinde olduğunuz için olaylara kendinizi kapatabilirsiniz.



YAY: BUGÜN kuruntularınız oldukça güçlü. Değer yargılarınızı gözden geçirip, yeniden yapılandıracaksınız.

Düşüncelerinizi yoğunlaşmış durumda. Her şeyi titizlikle incelerken sinirleriniz yorgun düşebilir.



OĞLAK: BİRLİKTE olduğunuz kişinin üzerinde gereksiz bir baskı kurarak bunaltabilirsiniz. Yaşam felsefeniz sürekli değişiyor. Yanılmayacağınızdan emin olabilirsiniz. Bulunduğunuz ortamlarda tavrınızla dikkat çekeceksiniz.



KOVA: İLİŞKİLERİNİZİ gözden geçirmek için tam sırası. İş arkadaşlarınızın düşünceleri çok önemli. Onlara daha çok zaman ayırmalı ve beklentilerine karşı ilgili olmalısınız. Bu dönem değişik iş teklifleri alabilirsiniz.



BALIK: KARŞINIZA çıkan kişilerin zekasından etkileneceksiniz.

Çevresel koşullarınızı, arkadaşlarınızın desteği ile iyileştirmek istiyorsunuz.

Felsefi yeteneğiniz yoğunlaşacak ve fikirleriniz konusunda başarılı olacaksınız.