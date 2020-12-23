21 Aralık'ta Mars, Satürn, Jüpiter'in aynı hizaya geldiği saat.

240 senede olan yakın, 800 yılda meydana gelen uzak değişimlerin bileşkesi olan astrolojik değişimlerle hayat yeniden başlıyor. Jüpiter ve Satürn, Kova'da birlikte hareket ederek yeni bir çağın müjdesini veriyor. Yaşamda farklı atraksiyonlar gündeme gelecek. Yeni ve cesur liderler öne çıkıp sosyal adaleti sağlayacak. Eski ve baskıcı kanunlar kaldırılıp, yenilikçi yasalar çıkarılacak. İnsanların din, ırk, cinsel yönelim gibi farklılıklarından dolayı yıllarca uğradıkları ötekileştirmelerin artık yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Bu döngü, isyanlar ve hatta devrimlerle başlayabilir. 'Değişim doğanın evrensel yasası olduğuna göre, 2021 yılında da eskinin yerini yeniye bırakması gerekiyor. Bu da bir anlamda işlerin yürüdüğü ve devam ettiği bir yol önümüzde açılacak demektir. Ayrıca zamanın akışında önemli değişikliklere tanık olacağız. 2020 yılı bizi 2021 yılına doğru götürürken, tabii ki de kontrolümüz altında olmayan şeyler var çünkü gökyüzü insanlığın üzerine sağlam etkilerini gönderiyor. Dijitalleşen, yapay zekânın önde olduğu bir sağlık sektörü geliyor. Tıpta mucizeler başlıyor.



Avrupa Birliği, 1 Kasım 1993'te Satürn Kova Burcu'ndayken kuruldu. Önümüzdeki 2.5 senelik süreçte AB dağılmaya başlayacak. Eyaletlerin bağımsızlıklarını iyiden iyiye ilan etmesi, ABD'nin ekonomik gücünü kaybetmesine yol açacak, yeni dünya düzeninin lideri artık ABD olmayacak. Artık Doğu'nun lider olacağı yeni bir dönem başlıyor.

Savaşların teması da artık petrol veya toprak olmaktan çıkıyor. Dünyayı su ve büyük dijital veri savaşları bekliyor.

Satürn, 7 Mart 2023'e kadar Kova Burcu'nda... Kendi özgürlük alanlarımızı yaratmanın derdinde olacağız. Ya da öyle sorumluluklar yükleneceğiniz ki bu yükler özgürlüğümüzü kısıtlayacak.

2021'de Kova Burcu'nda seyahat eden Satürn'le Boğa Burcu'nda seyahat eden Uranüs arasında zorlayıcı bir açı oluşacak. Bu açıyı 2021'de Şubat, Haziran ve Aralık aylarında, etkilerini ise sene boyunca da hissedeceğiz. Bu, dünyada finansal istikrarsızlık yaşanacağına ve teknoloji sektörünün yeni bir parlama dönemine gireceğine işaret ediyor.

Uranüs beş yıl boyunca Boğa Burcu'nda kalacak. Para ve finansal alışkanlıkların değiştirilebilmesi için bazı olayların yaşanması gerekebilir. Dünyayı teknoloji ele geçirecek. Değişim yılları başlıyor. Yeni bir çağa hazır mıyız?