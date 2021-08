Geçmişe bir göz atalım. Çok değil, bir yıl kadar önce Amerika'nın aklı fikri Orta Doğu'da olduğunu yazmıştım.

İlkokul çocuğunun bile anladığı bir politika adım adım ilerliyor. Yine "Ortada kuyu var yandan geç" diye Türkiye'ye dokunmanın faturasını ağır olabileceğinden bahsetmiştim.

Politik bir yazar değilim ama her şeyin ucu siyasete dayandığı bir gerçek. Kaçamıyoruz bu arenadan... İsterseniz her şeyi baştan alalım.

Dünyayı şekillendiren Amerika'nın küreselleşme dalgasının yarattığı post modern süreçte, kültürü ve gücüyle bütün ülkeleri etkileyen Amerika olumsuz tepkiler yaratmaktadır. Tarih sayfaları, birçok hegemonyayı acımasızca gömdüğü gibi; artık Amerika için de tehlike çanları çalmaya başlıyor. İşte Rusya, işte Çin, işte İran doğunun tehdidi Amerikan saltanatının tahtını sallamaya başlıyor.



MİLLETLER UYANIŞA GEÇTİ

Amerika ambargoları da artık kabak tadı verdi. "Ali kıran baş kesen" davranışları dünyayı bezdirmiş durumda. Ortadoğu ve uzak doğunun yükselen değerleri artık geçmiş yargıların değişmesine neden oluyor. Dünya artık farklı oluşumlar içinde ve yeryüzü haritası yeniden yazılıyor. Bu yazılımın içinde Amerikan egosu yok edilmeye çalışılıyor. Joe Biden asla tesadüfen gelmiş bir başkan değil.

Kendi halkına bile yabancı olan bir devlet anlayışının, hesap verme gibi bir durumu yok. Ülkesinin çıkarları söz konusu olduğu zaman, kimsenin gözyaşına bakmayan vahşi bir batı var dünyanın karşısında. Çıkar savaşlarını en iyi şekilde kullanabilen bu ülkenin dişleri arasında ezilen dünya milletleri tek tek uyanışa geçti. Bu 3. dünya savaşı sinyalleri verse de, atom bombasının butonu Amerika'nın korkulu rüyası olan Kuzey Kore'nin parmakları arasında. Düğmeye bastıkları anda; hedeflerini en ince detayına kadar hesaplamış durumdalar.

Türkiye aslında hiç de yalnız değil. Bir kere, muhteşem bir coğrafyanın avantajları ve dezavantajlarına sahip. Önemli olan, yeni bir küreselleşmeye giden dünya devletlerinin yanında kendisini nasıl konumlaması ve koruması gerektiği. Rotasını iyi belirlemesi gerekiyor. Yangının tam ortasında. Yine bir yazımda bahsetmiştim. İran'ın eski başbakanı Ahmedi Nejad; Amerikan oyunları yüzünden seçimi kaybetmek zorunda kalmıştı. Çünkü Ahmedi Nejad Amerika'ya aba altından sopa gösteriyordu. Her zamanki gibi CIA ve FBI oyunlarıyla İran'ın bu güçlü insanını bertaraf etmişlerdi. Fakat İran her zaman dünyada güçlü bir devlet olma özelliğini koruyor ve Amerika'nın baş belası. Orta doğu yükseliş dönemine geçmek üzere. Dünyadaki statüsünü kaybeden bir Amerika, gücünü korumak için her yolu deneyecektir. Türkiye üzerinden prim yapmaya çalıştıkça diğer ülkelere baş eğdirmek için tüm akıl oyunlarını sahneye koymuş durumunda. En büyük korkusu da İran'ın Türkiye ve Çin'le iş birliği yapması.

Eğer böyle bir şey gerçekleşirse Amerikan rüyası bir daha uyanmamak üzere tarihe karışacaktır.

Bir zamanlar yıkmak için her türlü çabayı gösterdiği Rusya'yı kendi sathında tutmaya çalışıyor. Bu oyunların içinde Rusya'nın izleyeceği politika çok önemli. Çünkü Rusya seksenli, doksanlı yıllarda kaybettikleri prestijlerinin hesabını unutmuş değil.



HALKI KIŞKIRTIYORLAR

Son bir haftadır Afganistan'da yaşanan olayların altında hepimizin tahmin ettiği gibi yine Amerika var. Afganistan yeni bir kararla kendi iç politikalarına hiçbir ülkeyi karıştırmama kararı alarak Amerika'ya gizli bir ültimaton çekerken, Türkiye'ye daha yumuşak bir görüntü vermeye çalışıyorlar. Şimdilik kendi sınırları içinde kalmayı yeğlediler. Halk ve yönetim arasında problem olduğunu dış dünyaya yansıtmak istemiyorlar. "Kol kırılır yen içinde kalır" olgusu içindeler. Bu düzen dış lobilerin işine gelmiyor. Ülkelere arası yüksek ego ve kapitalist sistemin acımasızlığı yine Orta Doğu'nun kaynamasına neden olacak. Olaylar ateşleniyor ve "halk kışkırtmaları" bu tür olaylar için vazgeçilmez güçlü bir figüran. Afganistan durup dururken neden böyle karışıyor dersiniz.

Tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiği kesin. Vahşi Batı'nın kovboyları istilacı ruhlarıyla atlarını ve kırbaçlarını doğuya çevirmiş durumdalar. Haklarına razı olma gibi bir durumları da yok. Kendilerini haklı çıkaran diğer neden de, eski başkan Trump'ın göçmenlere duyduğu öfkenin altındaki mesaj, "Ülkemize geldiniz. Bizi yediniz, bitirdiniz.

Artık sizin ülkenizin kaynaklarını alma hakkına sahibiz, soframıza oturanın sofrasını kuruturuz" misali. Çünkü enerji stokları ne kadar güçlü olsa da, örneğin; Türkiye'nin altı ayda tükettiği enerjiyi Amerika bir günde bitiriyor.

Bu durumda medeniyetin hiç de öyle ucuz olmadığını görüyoruz. Amerika'nın kendi çıkarlarını koruma oyunları hiç bitmeyecek.

Dünyada ekonomi rüzgarları alabildiğince sert esiyor. Allah ülkemize güç, kuvvet, birlik ve beraberlik versin. Hep birlikte aklımızı kullanalım. Huzurlu haftalar diliyorum.