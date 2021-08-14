KOÇ: ARKADAŞLARINIZLA beraber olma isteği içinde olsanız bile, fikirlerinden etkilenmeniz söz konusu. Kararlarınızı kendiniz vermek isteyebilirsiniz. Yaratıcılığınızı arzu ettiğiniz konuda kullanacaksınız.



BOĞA: DUYGUSAL konularda cesur davranışlar içindesiniz. Başakta ilerleyen Mars, kendiniz kadar özgür kişilerle birlikte olmanızı sağlıyor. Bugün, partnerinizle kişisel çalışmalar içinde olmak isteyebilirsiniz.



İKİZLER: ARKADAŞ çevrenizde düşüncelerinizi sakınmadan konuşuyor ve yapıcı tavırlarınızla, karşı tarafa isteklerinizi aktarabiliyorsunuz. Organizasyonlar önem kazanıyor. İdealist tavırlarınızı başkalarına ters gelebilir.



YENGEÇ: MADDİ konularda ilginç fikirlere açıksınız. Bugün, kazançlarınızı arttırma yoluna gidecek ve gerekli kişilerle görüşmek isteyeceksiniz. Randevularınızı ertelememeli, fırsatları anında değerlendirmelisiniz.



ASLAN: ARKADAŞLARINIZIN zeki olmasından hoşlanıyorsunuz. Duygusal veriminizi, doğru kişilerle çalıştığınız zaman alıyorsunuz. Kendinizi yalnız hissetmek istemediğiniz için, dostluklar kurmak istiyorsunuz.



BAŞAK: ÇALIŞMA arkadaşlarınızın özgün ve cesur fikirli olmasından yanasınız. Maddi konularda arkadaşlarınızın fikirlerinden etkilenecek ve kendinizi farklı bir pota da göreceksiniz. Kendinize daha çok güvenmelisiniz.



TERAZİ: AŞK yaşantınızla ilgili ilginç olaylar gündeme gelecektir. Bugün partnerinizin sizden beklediği ilgiyi göstermelisiniz. Ortak çalışmalar içinde olmak onu mutlu edecek ve aktivitelerinizi birleştirmek isteyecek.



AKREP: YAKIN dostlarınızla birlikte bir araya gelecek, işlerinizi gözden geçirecek ve bazı sonuçlara daha fazla yaklaşacaksınız. Yaşam kalitenizi arttırma konusunda yapacağınız çalışmalar sizi olumlu etkileyecek.



YAY: DUYGUSAL davranmaktan kaçınıyorsunuz. Bugün, arkadaşlarınızla birlikte ortak kararlar alacaksınız. Akılcı tavırlarınızla çevrenize örnek olacaksınız. Finans konularına olumlu yaklaşımlarınız var.



OĞLAK: MADDİ konularda girişimci yapınızın ortaya çıkmasından yanasınız. Akılcı davrandığınız konular size başarıyı getiriyor. Bugün, özel konumlarınız gündemde. Seçim yapmak zorunda kalabilirsiniz.



KOVA: BUGÜN çevrenizi olarak etkileyecek ve bir çok kişinin ilgisini çekeceksiniz. Partnerinizle ortak kararlar alacaksınız. Yaşamınızı renklendirmek adına yapacağınız çalışmalar ön plana çıkıyor biliyorsunuz.



BALIK: İŞİNİZLE ilgili özel çalışmalar yapmak istemenize rağmen, çevresel koşullara fazla güven duymuyorsunuz. İnanmadığınız şartları değiştirmek adına, olumlu çabalar harcamanız kolay bir olay değil.

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