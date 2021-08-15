KOÇ: YAKIN çevrenizle yapacağınız eğlenceli geziler, gündeme gelecek. Bugün hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Eleştirilere açık değilsiniz fakat felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz



BOĞA: AŞK ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.



İKİZLER: DUYGULARINIZDAN emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade ederken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.

YENGEÇ: KARŞILIKLI ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli daha hoşgörülü davranmalısınız.



ASLAN: KAZANÇLARINIZI sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve seçiciliğinizi öne çıkarmalısınız



BAŞAK: VENÜS burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacak. Ay'ın konumu, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi bakmanızı sağlıyor.



TERAZİ: YAPMAYI planladığımız işlerinizde daha temkinli davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmeli, zorlukları yenmelisiniz



AKREP: ARKADAŞLARINIZLA yapacağınız çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bugün sabırlı olup kendinizi ispat edebileceksiniz



YAY: DUYGU karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi çekiyor ve aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz.



OĞLAK: DUYGUSAL yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.



KOVA: BEKLEDİĞİNİZ paraların gecikmesiyle size sunulan şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız



BALIK: BUGÜN yapmanız gereken çok bir iş sizi bekliyor. Sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken, çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.

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