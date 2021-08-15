  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Anasayfa Yazarlar Yıldız falınız
Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 15.08.2021, 00:00
KOÇ: YAKIN çevrenizle yapacağınız eğlenceli geziler, gündeme gelecek. Bugün hayallerinizi arkadaşlarınızla paylaşmak isteyebilirsiniz. Eleştirilere açık değilsiniz fakat felsefi sohbetlerden hoşlanıyorsunuz

BOĞA: AŞK ve çevre ilişkilerinizi birbirine karıştırmak istemiyorsunuz. Bugün, emin olmadığınız konularda konuşmak istemiyorsunuz. Gizemli davranışlarınız küçük ayrıntıları bile önemli hale getirebilir.

İKİZLER: DUYGULARINIZDAN emin olmadan konuşmak istemiyorsunuz. Bulunduğunuz şartları, ciddi bir bakış açısı içinde değerlendireceksiniz. Kendinizi ifade ederken, çevrenizden gelen sitemlere aldırmayın.
YENGEÇ: KARŞILIKLI ilişkilerinizde güven duygusun önemli olduğunu biliyor ve birlikte olduğunuz kişiden belli bir teminat bekliyorsunuz. Bugün, verdiğiniz sözleri yerine getirmeli daha hoşgörülü davranmalısınız.

ASLAN: KAZANÇLARINIZI sorgulamak yerine, enerjinizi yükseltecek çalışma alanlarını keşfetmelisiniz. Başarılarınızı perçinlemek için seçimleriniz konusunda ayrıntıcı davranmalı ve seçiciliğinizi öne çıkarmalısınız

BAŞAK: VENÜS burcunuzda ilerlerken, kişisel çekiciliğinizle dikkat çekiyorsunuz. Bugün, politik yönleriniz sizi daha da cazip kılacak. Ay'ın konumu, sevdiğiniz kişi ile ilişkilerinize daha gerçekçi bakmanızı sağlıyor.

TERAZİ: YAPMAYI planladığımız işlerinizde daha temkinli davranacağınız bir gün. Atılımlarınızı yapmadan önce düşünmeli ve olayların sonucunda karşılaşabileceğiniz aksilikleri düşünmeli, zorlukları yenmelisiniz

AKREP: ARKADAŞLARINIZLA yapacağınız çalışmalarda, sistemli davranışlarınızın sağlayacağı avantajlardan kazançlı çıkacaksınız. Sınama duygusu içinde hareket edeceğiniz bugün sabırlı olup kendinizi ispat edebileceksiniz

YAY: DUYGU karışıklığına neden olabilecek olayları mıknatıs gibi çekiyor ve aşkta kargaşayı seviyorsunuz. Bugün, duygularınızı gizlemeyi tercih ederek, karşı tarafın ilgisini daha fazla üzerinizde hissedeceksiniz.

OĞLAK: DUYGUSAL yönlerinizi ön plana çıkarmaktan çekindiğiniz için, hayallerinizi saklama gereği duyabilirsiniz. Kültür yapınızı destekleyecek planlar yapabilirsiniz. Araştırmalarınızı derinleştirmeyi amaçlıyorsunuz.

KOVA: BEKLEDİĞİNİZ paraların gecikmesiyle size sunulan şartlardaki değişimlerden canınız sıkılabilir. Bugün, her şeyden kuşku duyuyor ve olaylara temkinli yaklaşıyorsunuz. Eleştirici konuşmalardan uzak kalmalısınız

BALIK: BUGÜN yapmanız gereken çok bir iş sizi bekliyor. Sorumluluğunuz arttıkça, kendinizi gergin hissedebilirsiniz. Size katkısı olacak kişileri yerinde tespit ederken, çalışmalarınıza sıkı bir disiplin getiriyorsunuz.
Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.
Ayrıntılar için lütfen tıklayın.
YAZARIN DİĞER YAZILARI Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI