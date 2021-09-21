KOÇ: SOSYAL ilişkilerinizde istediğiniz duygusal ihtiyaçlarınızla ilgili, arkadaşlarınızın size sunacağı tekliflere kayıtsız kalamayacaksınız. Organizasyon çalışmalarınıza daha çok ağırlık vermelisiniz.



BOĞA: KENDİNİZİ son derece aktif ve başarılı hissediyorsunuz. Bulunduğunuz ortamlarda farklı kişiliğinizi ortaya koyacak bir yapılanma içinde olacaksınız. Düşünceleriniz doğrultusunda hareket edeceksiniz.



İKİZLER: SINIRSIZ özgürlük duygularının size zarar verebileceğini düşünerek, seçimleriniz konusunda dikkatli olmalısınız. Bir çok çalışmayla ilgili yapılanma içindesiniz.

Tarzınız, bazı kişileri olumlu etkiliyor.

YENGEÇ: GİZLİ arzularınızın belirginleşmesi ve partnerinizin istekleri karşısında baskı altında tutuğunuz duygularınızı ortaya çıkaracak. Kişisel çabalarınız, çevrenizin koşullarıyla birlikte şekilleniyor.



ASLAN: BUGÜN yaşama pratik bir şekilde bakıyorsunuz.

Gücünüzün farkındasınız ve başlangıçlar için yeterli cesarete sahipsiniz.

Maddi konularla ilgili güzel fırsatlar gündemde. Yeni projeler peşindesiniz.



BAŞAK: Duygusal konulara uzak gibi görünmeniz farklı yorumlara neden oluyor. Size yakın kişiler, çalışmalarınıza derin bir şekilde bağlılık gösterdiğinizi ve işlerinizi mükemmel bir şekilde yaptığınızı biliyor.



TERAZİ: ÇEVRENİZDEKİ olayların size sağlayacağı olanakların farkındasınız. Bugün, girişimci yönlerinizi özgürce kullanmak isteyecek ve kendinizi ifade ederken, yakın çevrenizin olumlu yönlerinden faydalanacaksınız.



AKREP: AİLENİZLE ilgili olayların gündem kazanmasıyla, kişisel sorunlarınızı arka plana atacaksınız.

Toplumsal olaylardan uzak kalmak canınızı sıkacaktır. Bugün çalışmalarınızı dengeleyecek yeni düşünceler içindesiniz.



YAY: Yakın ilişkilerinizde belli bir mesafeyi koruma taraftarısınız. Bugün maddi konularla ilgili geniş bir araştırma ve seçim yelpazesine sahip olabilirsiniz. Duygusal konularda daha esnek davranmayı yeğlemelisiniz.



OĞLAK: MADDİ konularda kendinizi yenilemek istiyorsunuz.

Şartlarınızı gözden geçirmeli ve duygusal bağlantılarınızdan kurtulmayı denemelisiniz. Sizi sıkan şartlar konusunda fazla düşünmek yorulmanıza neden oluyor.



KOVA: DUYGUSAL konularda hatalı davranmaya müsait bir yapınız olmasına rağmen, konu mantık, akıl olduğu zaman, kafanız oldukça işlek ve hızlı çalışıyor. Dostlarınızın vereceği desteklerin önemli olduğunun farkındasınız.



BALIK: DUYGUSAL takıntılarınızın sizi yönlendirmesine izin vermediğiniz sürece, ele aldığınız konuları başarılı bir şekilde sonuçlandıracaksınız.

İletişim konusunda gerekli her türlü donanıma sahipsiniz.

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