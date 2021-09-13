KOÇ: MESLEKİ başarınızı perçinleyici konumlar içindesiniz. Uzun süredir planladığınız atılımları kolay bir şekilde gerçekleştirecek gücünüzün farkındasınız. Aile ve sosyal yaşantınız ön plana çıkıyor.



BOĞA: DUYGULARINIZDAKİ artışlar yüzünden oto kontrolünüzü denetlemek zorundasınız. Güç gösterisinde bulunabilir, partnerinize meydan okuyabilirsiniz. Duygusallıkla akılcılığı karıştırmayı sevmiyorsunuz.



İKİZLER: KARİYERİNİZE katkısı olacak konuları araştırmak istiyorsanız; bu dönemin size sağlayacağı enerjiyi iyi kullanmalısınız. Yakın dostlarınızdan da önemli destekler gelecektir. Hırslarınızı büyütüyorsunuz.



YENGEÇ: İSTEKLERİNİZİ başarma konusunda oldukça kararlısınız. Fiziksel ve zihinsel aktivitelerinizle dikkat çekeceğiniz bir dönem içindesiniz. İş hayatınızda aksi davranışlarda bulunmamaya özen gösterin.



ASLAN: PARANIZIN değerini bilirken, enerjinizi para kazanmaya yönelteceksiniz. Sevdiklerinizle paylaşım içinde olacaksınız. Maddi konulardan elde ettiğiniz fırsatlarla yaşam standartınızı sağlayacaksınız.



BAŞAK: İŞYERİNİZDE yeni başlangıçlar için uyumlu dönemlerinizden birini yaşıyorsunuz. Paraya ve lükse olan merakınız, sizi daha çok çalışmaya yöneltecek. Karşılığını alacağınız işler istiyorsunuz.



TERAZİ: İLİŞKİLERİNİZDE partnerinizin olanaklarını menfaatleriniz için kullanabilirsiniz. Kıskanç ve sahiplenici yönleriniz belirginleşiyor, kendinizin ve partnerinizin çıkarlarını kendi potanızda toplayacaksınız.



AKREP: İLGİNÇ fikirlerin doğrultusunda, birçok organizasyonun ortaya çıkacağı, sizi destekleyenlerle bir arada olacaksınız. Yatırımlarınız kazanç olarak geri gelecek ve yeni başlangıçlar yapacaksınız.



YAY: SÜREKLİ değişim içinde, hareketli bir yaşamı ve sizi popüler yapan ilişkileri tercih ediyorsunuz. Düşüncelerinizi, sistemli bir şekilde yaşama geçirmeniz sayesinde hedeflerinize ulaşacağınız bir gün.



OĞLAK: AŞK ve ilişiklerinizi kontrollü yaşamak için göstereceğiniz çaba olumlu sonuçlar verecek. Sosyal çalışmalarda yönetici kişiliğiniz ön planda olacak. Partnerinizle gücünüzü birleştireceksiniz.



KOVA: KAFACA anlaştığınız kişilerin, daha sonra yaşantınızda farklı bir boyuta geçme ihtimali olması sizi endişelendirmesin. En azından bazı şeyleri denemelisiniz. Çevrenizdekilerle ortak kararlar alacaksınız.



BALIK: KARŞI görüşteki insanlarla tartışmacı bir kimlik içinde olacaksınız. Verilen sözlerin yerine getirilmemesinde oldukça titiz davranacaksınız. Başladığınız işin büyüyüp kazanç getirmesi sizi mutlu edecektir.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın