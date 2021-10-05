KOÇ: BAŞKALARININ yaşamını merak edebilir, ortamlarda onları tenkit edebilirsiniz. Maddi konularla ilgili yenilikleri denemek istiyorsunuz. Planlarınızı çevrenizle paylaşmadan hayata geçirin.
BOĞA: DOĞAL yapınız ters gelse de, çevrenizle politik davranışlar içinde olacaksınız. Tepki göstermeden, isteklerinizi ustaca kabul ettirebilirsiniz. Finans konularında güvenli yatırımları tercih edebilirsiniz.
İKİZLER: BUGÜN, değişikliğe açık olmayabilir ve yargılanabilirsiniz. Yeteneklerinizin farkında oluşunuz, hiçbir şeyi beğenmemenize yol açıyor. Çevreniz sizi ikna etmek için zorlanacaklar sizde biliyorsunuz.
YENGEÇ: ENERJİNİZİN düşük olması yapmanız gereken bir çok işi yarım bırakmanıza neden olabilir. Karamsarlığa kapılmanız için neden yok. Yetersizlik duygusu içinde olmanız zihinsel dağınıklığınızdan.
ASLAN: BUGÜN çevrenizde her şey sizin lehinize gibi. İsteklerinizde artışlar, sahiplendiğiniz olayların seyrini, olumlu koşullandırıyor. Şekillendirdiğiniz düşüncelerinizde, çevreniz tarafından destek var.
BAŞAK: DEĞİŞİK alanlarda yaptığınız çalışmaların ilgi görmesi, motivasyon gücünüzü arttırırken, düşünce sınırlarınızı genişletiyor. Bugün, oldukça hareketlisiniz. Randevularınız çok önemli.
TERAZİ: DEĞİŞKENLİK göstermek için fırsatı kaçırmıyorsunuz. Meraklı yapınızı ön plana çıkarıyorsunuz. Yol fırsatlarını değerlendirmelisiniz. Felsefi konuşmalar yaparak, çevrenizi etkileyeceksiniz.
AKREP: BUGÜN, zekanızı ortaya koyacak çalışmalar içinde olacaksınız. Kardeşler ve akrabalarla duygusal bağlarınız güçlenecek ve akşama saatlerinde onlarla birlikte hoş saatler geçirebilirsiniz.
YAY: SOSYAL çalışmalara ağırlık veriyor ve ilginç kişilerle birlikte olmak istiyorsunuz. Partnerinizle birlikte ortak çalışmalar içinde olacak, onun üzerinde etkili olmak isteyeceksiniz.
OĞLAK: ÇEVRENİZDE gelişen olaylara karşı duygusuz kalmayı beceremiyor, bulunduğunuz ortamlara müdahale etmek zorunda kalıyorsunuz. Bugün, karışık problemlerin üstesinden kolayca geleceksiniz.
KOVA: AİLENİZLE duygusal bağlarınızın güçlenmesini sağlayacak olaylar yaşayabilirsiniz. Sempatik kişiliğinizin arkasında bir çok gizli yeteneğiniz var ve açığa çıktığı zaman, kendinizi rahat hissediyorsunuz.
BALIK: BUGÜN, yaşlı akrabalarınızla birlikte olmak isteyebilirsiniz. Evinizle ilgili değişikler yaşamak istiyorsanız, uygun bir gününüzdesiniz. Kendinizle ilgili fiziksel değişimler söz konusu.