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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 25.09.2021, 00:00
KOÇ:ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçerek işinize sarılmalısınız.

BOĞA: YATIRIMLAR ve kazançlar konusunda beklentiler içindesiniz. Bütçenizi zorlayacak zevklerden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.

İKİZLER: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.

YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen göstermelisiniz.

ASLAN: SEVDİKLERİNİZLE bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı her zaman yüksek tutuyorsunuz.

BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi çekiyorsunuz. Çevresel yoğunluğunuz bugün fazla.

TERAZİ: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızda çekingensiniz.

AKREP: BUGÜN partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecek. Bazen beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil, suçlu hissetmeyin.

YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermelisiniz.

OĞLAK: ORTAMLARDA ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmalar size prestij kazandıracak.

KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.

BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.
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