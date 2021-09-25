KOÇ:ÇEVRESEL ilişkilerinizin güncellik kazanmasıyla, sosyal yaşantınız aktivite kazanacak. Arkadaşlarınızla güç bağı oluşturacak süreci kazanmalı ve çalışmalarınızda bir hedef seçerek işinize sarılmalısınız.



BOĞA: YATIRIMLAR ve kazançlar konusunda beklentiler içindesiniz. Bütçenizi zorlayacak zevklerden kaçınmalı, masraflarınızı indirmelisiniz. Kişisel egolarınızın zararlı olabileceğini sizde fark ediyorsunuz.



İKİZLER: İNANDIĞINIZ konularda başlattığınız çalışmalardan alacağınız sonuçlar sizi olumlu etkileyecek. Ortak iş yaptığınız kişilerle birlikte alacağınız kararlar konusunda, istenmeyen pürüzler çıkabilir.



YENGEÇ: DUYGUSAL konularda hata yapmak istemiyor ve düşüncelerinizi sürekli irdelemekten yorulmuyorsunuz. Partnerinizle ortak sosyal çalışmalar içinde olacaksınız. Bugün paylaşıma özen göstermelisiniz.



ASLAN: SEVDİKLERİNİZLE bir arada olma planları yapıyorsunuz. Görüşeceğiniz kişilerin farklı özelliklerine ve size kazandıracağı prestijlere değer veriyorsunuz. Sınırlarınızı her zaman yüksek tutuyorsunuz.



BAŞAK: SİZ kaliteden ve duygusal paylaşımdan yanasınız. Aynı frekansı karşı taraftan da beklediğiniz için, hayal kırıklığına uğradığınızda kendinizi çekiyorsunuz. Çevresel yoğunluğunuz bugün fazla.



TERAZİ: MADDİ konularda istediğiniz sonuçları almanız, uzun zaman alabilir. İsteklerinizde acele etmemeli ve yatırımlarınızı kendi çapınızda irdelemeden sonuca gitmemelisiniz. Duygularınızda çekingensiniz.



AKREP: BUGÜN partnerinize anaç duygularla yaklaşmanız, onun da hoşuna gidecek. Bazen beraberliğinizde karşı tarafın sorumluluklarının bilincinde olmasını bekliyor olmanız hata değil, suçlu hissetmeyin.



YAY: SOSYAL yaşantınızla ilgili çalışmalar çok önemli olacak. Yaşamınıza eğlence kazandırabilirsiniz. Partnerinizle birlikte özel paylaşımlar yaşamak istiyorsanız, onun fikirlerine saygı göstermelisiniz.



OĞLAK: ORTAMLARDA ilgilendiğiniz konulara odaklaşmak zorunda kalacak ve özel işlerinizi ihmal edeceksiniz. Yaşantınızda hayatınıza renk katmak için başlattığınız çalışmalar size prestij kazandıracak.



KOVA: DUYGUSAL karışıklık yaşamak istemiyorsanız, davranışlarınızda temkinli gitmek zorundasınız. Sosyal yaşantınızı sevdiklerinizle paylaşmak istiyorsunuz. İçsel anlamda ilginç bir gün sizi bekliyor.



BALIK: BUGÜN, eski arkadaşlarınızdan ilginç teklifler alabilir ve gününüzü ortak bir aktivite ile paylaşabilirsiniz. Tenkit edilmekten hoşlanmadığınız için topluluklarda tartışma yaratmak istemeyeceksiniz.

Yasal Uyarı: Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.

Ayrıntılar için lütfen Yayınlanan köşe yazısı/haberin tüm hakları Turkuvaz Medya Grubu’na aittir. Kaynak gösterilse veya habere aktif link verilse dahi köşe yazısı/haberin tamamı ya da bir bölümü kesinlikle kullanılamaz.Ayrıntılar için lütfen tıklayın