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Yıldız falınız FİLİZ ÖZKOL Yıldız falınız filizozkol@yeniasir.com.tr Tüm yazıları
Giriş Tarihi: 23.09.2021, 00:00

KOÇ: MANTIĞINIZIN sizi yanıltmasına izin vermek istemiyor oluşunuz bazen olumlu olmayabilir. Çok derin düşünen ve olayları ayrıntıları ile inceleyen kişiler de hata yapabilir. Bugün, ince işler peşindesiniz.

BOĞA: ALIŞKANLIKLARINIZDA ısrarcı bir tavır takınmanız sayesinde, bazı meseleleri kökten çözümleyebilirsiniz. Tartışmalardan uzak kalmalı ve içsel dinginliğinize önem vermelisiniz. Sizden olumlu bahsediyorlar.

İKİZLER: İŞ arkadaşlarınızı çabuk ikna edebiliyorsunuz. Önem vermediğiniz kişilerin sizi etkilemeleri güç. Farklı görüşlerin oluştuğu ortamlarda duygusal davranmak yerine kendinizi ifade etmeniz gerekiyor.

YENGEÇ: BUGÜN, maddi konularla ilgili araştırmalarınızı yönlendirmek isteyeceksiniz. Yakın ilişki içinde olduğunuz kişilerle fikir alış verişi içinde olmanıza rağmen en son sözü kendiniz söylemek istiyorsunuz

ASLAN: SİZ her anlamada tatmin sağlayacak işlerden hoşlanmanıza rağmen, olaylara aktiflik kazandırmak için zamana ihtiyacınız var. Karşınıza çıkabilecek sorunları önlemek için, küçük molalar vermelisiniz.

BAŞAK: KÖKLÜ düşüncelerinizin sizi yönlendireceği konularda başarılı çalışmalar yapmak istiyorsunuz. Günlük yaşamınızda baş edebileceğiniz gerçeklerden kaçıyorsunuz. Birçok konuda yeteneklisiniz

TERAZİ: BUGÜN, işinizde güçlü bir motivasyon birliğine ihtiyacınız var. Bugün kalabalık ortamlarda bile, çevrenizden kopabilirsiniz. Yalnız kalmak istemiyorsunuz fakat daha katılımcı olmalısınız

AKREP: MADDİ konularda yaşadığınız sıkıntıların bir müddet daha devam etme olasılığına rağmen, sınırlarınızı zorlamaktan hoşlanıyorsunuz. Yaşadığınız olumsuzlukları bir an önce unutmalısınız.

YAY: BUGÜN elinizdeki olanaklarla yetinmek istemiyorsunuz. Araştırmacı yapınızı kişisel ilişkilerinizde daha da ön plana çıkarıyorsunuz. Maddi konularda rahatlamak istiyorsanız, yeni kazançlar bulmalısınız

OĞLAK: SIRA DIŞI konular ilginizi çekecek fakat sınırlarınızı öyle güzel çizeceksiniz ki, hiç kimsenin size zarar vermesine izin vermeyeceksiniz. Mesleki konularda ihmal ettiğiniz konuları gündeme gelecek.

KOVA: AİLENİZİN tepki vermesiniz istemiyorsanız, onların fikirlerini de almak zorundasınız. Bugün bireysel davranmak isteyebilirsiniz. Özgürlüğünüz kısıtlandığı zaman hayattan çok sıkılıyorsunuz.

BALIK: YARATICILIĞINIZA her zamankinden çok fazla güveniyorsunuz. Çevresel faktörlerin baskısının sizi olumsuz etkilemesine izin vermemelisiniz. Artık sağlam basmak istiyor ve taviz vermekten kaçıyorsunuz.

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