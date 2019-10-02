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Dünya 5.’si oldu

Ramil Guliyev Dünya 5.’si oldu
Giriş Tarihi: 2.10.2019

17. 'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu , 5. oldu. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı.

17. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metre finalinde mücadele eden milli sporcu Ramil Guliyev, 5. oldu. Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen şampiyonanın beşinci gününde erkekler 200 metre finalinde piste çıkan Ramil Guliyev, 20.07'lik derecesiyle 5. sırayı aldı. Temmuz ayında 19.50 ile tüm zamanların 8. en hızlı derecesini yakalayan 22 yaşındaki ABD'li Noah Lyles, 19.83'lük derecesiyle altın madalyaya uzandı. Kanadalı Andre de Grasse 19.95 ile gümüş, Ekvadorlu Alex Quinonez de 19.98 ile bronz madalya kazandı. Ramil Guliyev, "Sonlara doğru biraz kasıldım. Olimpiyat hedefimiz var, inşallah orada güzel bir derece yaparız" diye konuştu.

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