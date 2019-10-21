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Nazillispor'dan zirveye selam

Nazillispor'dan zirveye selam
Giriş Tarihi: 21.10.2019

3. Lig 3. Grup'ta Diyarbekir'i Yunus (2) ve 'in golleriyle geçen Siyah İnciler, şokunu unutturup yarışa ortak oldu

3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Darıca'ya yenilerek liderlikten olan Nazilli Belediyespor, Diyarbekirspor'u son nefeste bulduğu gollerle 3-1 yenip, gönül aldı. 57. dakikada Mehmet'in sağdan ortasında Burak'ın şutunu kaleci Ahmet tokatladı, Sergen boştaki meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0. 60'ta Mehmet Fuat'ın ceza çizgisi üzerinden vurduğu şut defanstan döndü, Reşo altıpasta plaseledi: 1-1. 90+4'te Yunus indirdi Sedat vurdu, Ahmet çıkardı, topa dokunan Yunus Nazilli'yi 2-1 öne geçirdi. 90+5. dakikada Sedat'ın pasında Yunus çalımlarla ceza alanı içine girdi, plaseledi skoru belirledi: 3-1.

ÜMİT ÖZMEN

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