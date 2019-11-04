Kartal, Çebi ile yükselişte

İlk 8 haftada 9 puan toplayan Beşiktaş yeni başkanıyla 2 maçta 6 puan aldı, havaya girdi

BEŞİKTAŞ'TA başkan Ahmet Nur Çebi'nin kulübün başına gelmesiyle siyah-beyazlı kulübün çehresi değişti. 19 Ekim tarihine kadar çıktığı 8 lig maçında yalnızca 9 puan toplayan Beşiktaş'ta 20 Ekim'de yapılan olağanüstü seçimli genel kurulun ardından rüzgar tersine döndü. 20 Ekim'de göreve gelir gelmez Teknik Direktör Abdullah Avcı'ya destek olacaklarını söyleyen Ahmet Nur Çebi, mazbatasını aldıktan sonra kurmaylarıyla birlikte Ümraniye'nin yolunu tutmuş ve bütün sorunların çözüleceğinin sözünü vermişti.

2 MAÇTA ALTI PUAN

SÜPER Lig'in ilk 8 haftasında 9 puan toplayan Kara Kartal, son 2 maçta aldığı 6 puanla şampiyonluk yolundaki rakipleriyle aradaki puan farkını kapattı ve taraftarını da mutlu etti. Antalya öncesindeki üç maçta kalesinde gol görmeyen Karius, bu süreçte de kalesine isabet eden 10 isabetli şutun 9'unu kurtardı.