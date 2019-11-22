Göz-Göz’de Gomez harekatı

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe ikinci yarıda açılacak yeni stadı ile sükse yaparken, yıldız bir golcü transferi için de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Birçok yıldızı takibine alan sarı-kırmızılılar, son olarak daha önce de gündeme aldığı Alman futbolcu Mario Gomez'e kanca attı.

Süper Lig'in iddialı ekibi Göztepe ikinci yarıda açılacak yeni stadı ile sükse yaparken, yıldız bir golcü transferi için de çalışmalarını yoğunlaştırdı. Birçok yıldızı takibine alan sarı-kırmızılılar, son olarak daha önce de gündeme aldığı Alman futbolcu Mario Gomez'e kanca attı.



BEŞİKTAŞ'TA GOL KRALI OLDU



Bundesliga 2 ekibi Stuttgart'ta forma giyen ve Türkiye'ye dönmek isteyen eski Beşiktaşlı Gomez ile görüşen Başkan Mehmet Sepil, futbolcunun transferini belli bir noktaya kadar getirdi. Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında Beşiktaş maçına Gomez ile çıkmayı planlayan Sepil, Alman futbolcu için tüm şartları zorluyor. Gomez 2015-2016 sezonunda kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta 33 maçta 26 gol atarak gol krallığı tacını giymiş, takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.



MİLLİ FORMAYI DA GİYDİ



Göztepe'nin son golcü adayı Mario Gomez Alman Milli Takımı'nın formasını da uzun süre terletti. 34 yaşındaki golcü oyuncu milli takımda 33 resmi maçta forma giyerken rakip fileleri 31 kez havalandırdı. Şu an forma giydiği Stuttgart ekibinde yetişen Gomez, Bayern Münih, Fiorentina, Beşiktaş ve Wolfsburg'ta da görev yaptı.



LİSTEDE ADAY ÇOK



Hücum hattından ilk yarıda istediği verimi alamayan Göztepe'nin listesinde aday çok. Devre arasında yapılacak golcü transferi için şu an boşta olan Wilfried Bony'nin yanı sıra Lille forması giyen Loic Remy, Krasnodar'dan Berg, Bordeaux'tan Jimmy Briand ve Wednesday forması giyen Fletcher da listede yer alıyor.

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