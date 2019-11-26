Büyük Altay’dan büyük düşüş

TFF 1. Lig'de 1-0 öne geçtiği Akhisarspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek üst üste 4. yenilgisini alan Altay, kötü gidişe bu hafta da engel olamadı.

TFF 1. Lig'de 1-0 öne geçtiği Akhisarspor deplasmanından 2-1'lik yenilgiyle dönerek üst üste 4. yenilgisini alan Altay, kötü gidişe bu hafta da engel olamadı. En son 2. Lig'de mücadele ettiği 2014-2015 sezonunda bir kez 6 maçlık, bir kez de 4 maçlık mağlubiyet serisi görerek 3. Lig'e düşen siyah-beyazlılar, 5 sezon sonra aynı kabusu yaşadı.



11. SIRAYA GERİLEDİ



Ligde son olarak 8. haftadaki derbide Altınordu karşısında galibiyet elde eden İzmir ekibi, daha sonra Ekol Göz Menemenspor, Hatayspor (D), Fatih Karagümrük ve Akhisarspor'a (D) yenilmekten kurtulamadı. Play-Off hattının 5 puan gerisinde yer alan 15 puanlı Altay, bir basamak düşerek 11. sıraya geriledi



KARAFIRTINALAR: ARTIK SÖZ BİTTİ



Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar, son 4 maçta galibiyetle tanışamadıklarından dolayı üzgün olduklarını belirtti. Karafırtınalar, "İyi oynuyoruz ve kaybediyoruz. Bu takımın bir an önce bu seriyi bozması gerekiyor. İki tane şanssız gol yedik, mağlup olduk ve sözün bittiği yerdeyiz. Mutlaka bir yerde bu şansızlık dönecektir" dedi. Bu hafta Pazar günü evinde Eskişehirspor'la karşılaşacak siyahbeyazlılarda sakat Helder Tavares'in durumu belirsiz.