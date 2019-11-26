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Ekol Göz Menemen son sürat

Ekol Göz Menemen son sürat
Giriş Tarihi: 26.11.2019

TFF 1. Lig'de evinde 'u 84. dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1-0 yenen vites yükseltti. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de boy gösteren sarı-lacivertliler son 4 maçını kayıpsız geçerek Play-Off hattına yerleşmeyi başardı.

TFF 1. Lig'de evinde Ekol Hastanesi Balıkesirspor'u 84. dakikada Ali Özgün'ün golüyle 1-0 yenen Ekol Göz Menemenspor vites yükseltti. Bu sezon tarihinde ilk kez 1. Lig'de boy gösteren sarı-lacivertliler son 4 maçını kayıpsız geçerek Play-Off hattına yerleşmeyi başardı. Özellikle genç teknik direktör Cenk Laleci'nin dümene geçmesiyle müthiş bir ivme yakalayan İzmir ekibi, son 6 müsabakasında 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 16 puanı hanesine yazdırdı. Sıralamada 20 puanla 6'ncı basamağa yükselen Menemenspor hedefini de Play-Off olarak belirledi. Teknik direktör Cenk Laleci, takımdaki herkesin Menemenspor için varını yoğunu ortaya koyduğunu söyledi.

HİÇ PES ETMEDİK

Cenk Laleci, "Balıkesirspor karşısında hiç pes etmedik. Son anlara kadar 3 puanı kovaladık. Bitime 6 dakika kala da istediğimizi aldık. Bundan sonraki süreç önemli. Beklentiler büyüyor ama biz yere sağlam basacağız. Rehavete girmeden, çizgimizi bozmayacağız" dedi.

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