Banka kredisiyle dünya şampiyonu

İzmir'de yaşayan Ege Demir (23), Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) Klasik Fizik 171 Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

İzmir'de yaşayan Ege Demir (23), Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) düzenlenen IFBB (Uluslararası Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu) Klasik Fizik 171 Dünya Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu. Şampiyonaya annesinin bankadan çektiği krediyle hazırlanan Demir, "Ailem olmasaydı bu başarıya ulaşamazdım" dedi. Demokrasi Üniversitesi Tarih Bölümü 2. sınıf öğrencisi Ege Demir, 15 yaşında başladığı fitness'ta dünya şampiyonluğuna ulaştığını belirterek, "2016 yılında ekonomik nedenlerle bir spor salonunda çalışmaya başladım. Aynı yıl katıldığım Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü oldum. Sonra da bu sporu hiç bırakmadım. Ben hem okudum, hem çalıştım, hem de yarıştım" dedi.



AİLEM OLMASAYDI YAPAMAZDIM!



Romanya ve Ekvator'da yapılan Dünya Şampiyonaları'na maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamadığını dile getiren Ege Demir, "Bu yıl Türkiye şampiyonu oldum ve Dünya Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Ancak maddi durumumuz ortadaydı. Annem dayanamadı. Annem bankadan kredi çekti ve ben de şampiyonaya gittim. Onun yüzünü kara çıkarmadım ve dünya şampiyonluğunu elde etti. Çok mutluyum. Ailem olmasaydı bunu başaramazdım" dedi. Dünya şampiyonu olan oğlunun turnuvaya daha iyi hazırlanması amacıyla bankadan iki kez kredi alan anne Derya Balcı (61) ise sponsor bulamadıkları için Ege'ye sponsor olduğunu belirterek, "Ne yazık ki kimseden destek alamadık. Ama o bize karşılığını fazlasıyla verdi" dedi.