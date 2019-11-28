Göztepe'den bomba

Son olarak Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'e teklif götüren sarı-kırmızılılar, alternatif ismi de İngiltere'de buldu. İzmir ekibi Göztepe, Championship'te Stoke City forması giyen ünlü yıldız golcü Mame Diouf'u da gündemine aldı.

Süper Lig'de son üç maçtan 7 puan çıkarıp 9. sıraya yükselen Göztepe, ikinci yarı için hedef büyüttü. Ligin ikinci yarısında yeni stadı Gürsel Aksel Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne geçecek olan Göz-Göz, golcü transferi için çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdürüyor. Son olarak Alman ekibi Stuttgart'ta forma giyen Beşiktaş'ın eski yıldızı Mario Gomez'e teklif götüren sarı-kırmızılılar, alternatif ismi de İngiltere'de buldu. İzmir ekibi Göztepe, Championship'te Stoke City forması giyen ünlü yıldız golcü Mame Diouf'u da gündemine aldı.



İNGİLTERE'DE MUTSUZ



İngiltere'de mutsuz olan ve sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Senegalli futbolcu için sarı-kırmızılı yönetim, Ocak ayında girişimde bulunacak. Futbolcuya menajeri aracılığıyla ulaşan başkan Mehmet Sepil, yeşil ışık alırken İngiliz ekibinin ikna edilmesi halinde şartlar zorlanacak.



İLHAN PALUT UYARI YAPIYOR



Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, seferberlik ilan etti. Şampiyonluk savaşı veren güçlü F.Bahçe ile oynayacakları maç öncesi Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde öğrencileriyle sık sık toplantılar yapan Palut, sarı-lacivertli ekibin gol silahlarına dikkat çekti. Golcü Muric'in sakatlığının geçmesi ve İzmir'deki maçta forma giyecek olması nedeniyle Palut, özellikle savunma oyuncularını uyardı.



SARI KART ALARMI



Göztepe'de son haftalarda artan cezalar ve sakatlıklar nedeniyle teknik heyet kadro kurmakta zorlanırken F.Bahçe maçı öncesi de futbolculara kart uyarısı geldi. Sarı-kırmızılı ekipte savunmada Titi, Alpaslan ve Berkan'ın yanı sıra Alanyaspor maçında gördüğü sarı kartla Soner de 3 sarı karta ulaştı. Ceza sınırında yer alan bu dört oyuncu F.Bahçe maçında kart görürse sonraki hafta deplasmanda oynanacak olan Ankaragücü maçında forma giyemeyecek.

BURAK HAKERLER