Kartal’da hedef hücum

Beşiktaş'ın Ocak ayındaki transfer çalışmaları ile ilgili dün iki isim daha ortaya atıldı. Club Brugge'dan 18 milyon Euro'ya Bournemouth'a giden ama beklentileri karşılayamayan kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ve Rennes'den forvet Jordan Siebatcheu Beşiktaş'a önerildi.

Beşiktaş'ın Ocak ayındaki transfer çalışmaları ile ilgili dün iki isim daha ortaya atıldı. Club Brugge'dan 18 milyon Euro'ya Bournemouth'a giden ama beklentileri karşılayamayan kanat oyuncusu Arnaut Danjuma ve Rennes'den forvet Jordan Siebatcheu Beşiktaş'a önerildi. Siebatcheu, bu sezon Rennes formasıyla 13 maçta gol atamadı. Sadece 1 asist gerçekleştirdi. Arnaut Danjuma, Premier Lig'de 6 maçta şans buldu ve gol ya da asist üretemedi.



İNADI SÜRÜYOR



Bu arada sezon başında Beşiktaş'ın başarılı yıldızı Dorukhan Toköz için 6 milyon euroluk teklif götüren ancak olumsuz yanıt alan Udinese, milli futbolcu için inadından vazgeçmedi. İtalya basınının haberine göre Udinese, Dorukhan'ın durumunu takip ediyor.