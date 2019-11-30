Akhisar’da eskiler kayboldu

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da, takımın Süper Lig'de oynadığı geçen sezondan kalan kaleci Lukac, Onur ve Eray formaya hasret kaldı.

TFF 1. Lig'de şampiyonluk hedefleyen Akhisarspor'da, takımın Süper Lig'de oynadığı geçen sezondan kalan 3 isim formaya hasret kaldı. Yeşil-siyahlı kadroda 5. sezonunu geçiren, önceki yıllarda dönem dönem Süper Lig'de takımın birinci kalecisi olan Milan Lukac, bu yıl ligde yalnız BŞB Erzurumspor deplasmanında forma giydi. Lukac gibi 5 yıldır kadrosunda yer aldığı Akhisarspor'da geçen sezon Süper Lig'de 23 maçta oynayan, UEFA Avrupa Ligi'nde ise grup mücadelesinde 6 maçta 2 gol atan Onur Ayık, yedek kulübesini mesken tuttu.



ERAY'DAN 29 DAKİKA



Onur, oynanan 12 lig maçının 5'inde süre alabildi. Kulüpte 3 yıldır forma giyip sakatlık problemi yaşayan Eray Ataseven de yalnız Osmanlıspor maçında 29 dakika oynadı.