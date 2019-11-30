Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe ile Fenerbahçe, Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip, oynayacakları maçla birlikte 51. kez kozlarını paylaşacak. İzmir'deki kritik Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda bugüne kadar alınan en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Garry Rodrigues, Kruse.