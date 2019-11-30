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- maçında ilk 11'ler belli oldu

Göztepe-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler belli oldu

30.11.2019, 19:10 Güncelleme Tarihi: 30.11.2019,19:10

'in 13. haftasında ile , Bornova Stadı'nda karşı karşıya gelecek. İki ekip, oynayacakları maçla birlikte 51. kez kozlarını paylaşacak. İzmir'deki kritik - maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 13. haftasında Göztepe, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Bu karşılaşma ligde iki takım arasında oynanan 51. mücadele olacak. Süper Lig'in kurulduğu ilk sezon olan 1959-1960 sezonunda ilk kez karşı karşıya gelen iki takımın İzmir Alsancak Stadyumu'nda oynadığı maç 0-0 berabere bitmişti. Bu tarihten sonra oynanan maçlarda Fenerbahçe 23, Göztepe 8 kez kazanırken, 19 karşılaşmadaysa taraflar eşitliği bozamadı. İki takım arasında oynanan müsabakalarda bugüne kadar alınan en farklı galibiyeti 1974-1975 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta Fenerbahçe 7-1'lik skorla almıştı.

11'LER

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan, Berkan, Castro, Soner, Napoleoni, Halil, Serdar, Jerome

Fenerbahçe: Altay, Dirar, Zanka, Serdar Aziz, Hasan Ali, Luiz Gustavo, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu, Moses, Garry Rodrigues, Kruse.

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