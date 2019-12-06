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Vakıfbank zora soktu

Vakıfbank zora soktu
Giriş Tarihi: 6.12.2019

Temsilcimiz VakıfBank Voleybol Takımı, B Grubu’ndaki ikinci karşılaşmasında ’ya yenildi, şansını son maça bıraktı.

VakıfBank Voleybol Takımı, FIVB Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'nın Igor Gorgonzola takımına 3-2 yenildi. Çin'in Shaoxing kentinde düzenlenen şampiyonada, İtalyan temsilcisi karşısında setlerde 2-0 geriye düşen VakıfBank, büyük çekişmeye sahne olan dördüncü sette geriden gelerek rakibine 26-24 üstünlük kurdu ve 2-2 eşitlikle maça yeniden ortak oldu. Altın seti rakibinin 15-12 kazanmasına engel olamayan VakıfBank, şampiyonada ilk mağlubiyetini aldı. Sarı-siyahlılar, bugün gruptaki son maçında TSİ 15.00'te ev sahibi ülkeden Tianjin B.Bank ile karşılaşacak.

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