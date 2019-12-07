Kasaba seri peşinde

TFF 3. Lig 2. Grup'ta üst üste Kozan ve Karşıyaka'yı mağlup eden Turgutluspor yarın sahasında konuk edeceği Erbaa'yı da yenerek üçte üç yapmak istiyor. Zirveye adım adım yaklaştıklarını belirten kırmızı-siyahlı ekibin başarılı teknik patronu Cüneyt Biçer, "Karşıyaka maçı tekrar bir galibiyet serisi başlatma adına bizim için önemliydi kazandık ve o seriyi başlattık. Şimdi devamında Erbaa engelini de kayıpsız geçmek istiyoruz. Sakatlarımız aramıza dönmeye başladı, Samet'in sarı kart cezası sona erdi. Taraftarımızın desteğiyle kazanıp yolumuza devam edeceğimize inanıyorum. Özellikle evimizde gelen rakipler çok katı savunma yaparak oynuyor. Zorlandığımız bölümler oluyor. Ancak bizim de bunu aşmak için planlarımız ve taktiklerimiz var. Kazanarak 3'te 3 yapmak istiyoruz" diye konuştu.

İLKER UYAR