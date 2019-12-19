  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Spor > Denizlispor tur biletini kaptı! İşte maçın golleri

Denizlispor tur biletini kaptı! İşte maçın golleri

Denizlispor tur biletini kaptı! İşte maçın golleri

19.12.2019, 14:29 Güncelleme Tarihi: 19.12.2019,16:56

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk etti. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla tur için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Denizlispor turlayan taraf oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor.

Denizlispor Altınordu maçında dikkat çeken kare! Görenler telefonuna sarıldı! Denizlispor Altınordu maçında dikkat çeken kare! Görenler telefonuna sarıldı!

Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla çıktığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken tur biletinin sahibi oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin golleri Oscar Estupinan'dan gelirken, Altınordu'nun gollerini Kemal Rüzgar kaydetti.

MAÇIN GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN

Denizlispor Altınordu maçında dikkat çeken kare! Görenler telefonuna sarıldı! Denizlispor Altınordu maçında dikkat çeken kare! Görenler telefonuna sarıldı!
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Denizlispor tur biletini kaptı! İşte maçın golleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN