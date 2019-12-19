Denizlispor tur biletini kaptı! İşte maçın golleri

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk etti. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla tur için sahaya çıktı. Mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken Denizlispor turlayan taraf oldu.

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları heyecanı son gün de hız kesmeden sürüyor. Denizlispor Altınordu maçında dikkat çeken kare! Görenler telefonuna sarıldı! Günün ikinci maçında Denizlispor evinde Altınordu'yu konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk maçta aldığı 5-3'lük galibiyetin avantajıyla çıktığı mücadeleden 2-2 beraberlikle ayrılırken tur biletinin sahibi oldu. Mücadelede ev sahibi ekibin golleri Oscar Estupinan'dan gelirken, Altınordu'nun gollerini Kemal Rüzgar kaydetti. MAÇIN GOLLERİ İÇİN TIKLAYIN Denizlispor Altınordu maçında dikkat çeken kare! Görenler telefonuna sarıldı!