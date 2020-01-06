F.Bahçe’de Coentrao tamam

Damien Comolli şu an boşta olan başarılı defans oyuncusuyla anlaştı

SOL bek arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de yönetim, aradığı oyuncuyu Portekiz'de buldu. Sportif direktör Damien Comolli, ligin ilk yarısında Rio Ave'de oynayan ve boşa çıkan Fabio Coentrao ile prensip anlaşmasına vardı. Ekonomik anlamda halen daha zorlu bir yolda olan Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin fazla maliyeti olmayan ve bir dönem Real Madrid'in de formasını giyen yıldız futbolcuyla her konuda anlaştığı ifade edildi.



COENTRAO İMZAYA ÇAĞRILACAK

PORTEKİZLİ yıldız Coentrao'nun imzaya çağrılacağı belirtildi. 31 yaşındaki Coentrao, son olarak ülkesinin takımlarından Rio Ave'de forma giydi. Geçtiğimiz sezon Liga Nos'ta 21 maça çıkan tecrübeli oyuncu, 5 asist gerçekleştirdi. Tecrübeli bek asıl ününü ise Real Madrid'de yaptı. İspanyol devinde 5 sezon forma giyen Coentrao, Portekiz Milli Takımı'nın da uzun süre değişmez isimleri arasında yer aldı. Son derece tecrübeli bir isim olan Fabio, sol bekin yanı sıra orta saha, kanat, ön libero olarak görev yapabiliyor. Welinton için 1 milyon Euro FENERBAHÇE'DE yönetim, Alanyaspor'un yıldızı Welinton'a talip oldu. Sarı-lacivertlilerin önceki gün Brezilyalı savunmacı için Akdeniz ekibiyle temasa geçtiği ve resmi görüşmelere başladığı öğrenildi. Sportif direktör Damien Comolli'nin sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan deneyimli oyuncu için 1 milyon Euro teklifte bulunduğu bildirildi. Oyuncuyu bonservisiyle kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'nin Alanya'dan gelen cevabı beklediği belirtildi. Brezilyalı başarılı stoperin ise tarafların anlaşmasını beklediği ve teklife sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.



FENERBAHÇE'NİN İSTEDİĞİ RODRİGUEZ PSV YOLUNDA

F.BAHÇE'NİN Milan'dan istediği sol bek Ricardo Rodriguez'in Hollanda ekibi PSV Eindhoven'a transfer olacağı öne sürüldü. İtalyan basını, İsviçreli yıldız futbolcunun PSV'ye yakın olduğunu yazdı. Rodriguez, Milan formasıyla Serie A'da bu sezon 5 maça çıktı. Rodriguez'in transfermarkt güncel piyasa değeri 10 milyon Euro gösterildi.