‘Şampiyonlukta favoriyiz’

Manisa FK’nın yeni transferi Mehmet Zahit Çınar, Antalya Belek kampından camiaya mesaj yolladı, “Mükemmel bir ortam var. En güçlü aday biziz” dedi

MANİSA FK'nın yeni transferlerinden Mehmet Zahit Çınar, iddialı konuştu. Şampiyonluğun en güçlü adayının kendileri olduğunu söyleyen Mehmet Zahit, "Manisa FK'nın beni istediğini duyunca hemen kabul ettim. Burada mükemmel bir aile ortamı var. İnşallah sezon sonunda şampiyonluk hedefine ulaşacağız" dedi.

'BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADIM'

MANİSA FK tarafından hep takip edildiğini dile getiren Mehmet Zahit, "Geçen sene de benim ismim geçiyordu Manisa FK'da. Anlaşmadık. Bu sezona nasipmiş. Böyle bir kulübün beni istemesi çok güzel bir olaydı. Buraya gelmek için her türlü fedakarlığı yapacağımı söyledim. Transferim böylelikle çok hızlı bir şekilde bitti. Bir süredir takımla birlikte olduğunu söyleyen Mehmet Zahit, "Her şey beklediğimden daha iyi çıktı. Ben kulüpte bazı şeyleri biraz daha farklı bekliyordum. Çok kariyerli ve kaliteli futbolculardan oluşan bir takım olmasına rağmen herkes bana çok iyi ve sıcak davrandı. Hiç yabancılık çekmedim. Manisa FK'da çok mutluyum" diye konuştu.



İSMAİL HAKTAN VE ÖMER UZLAŞMAYA YANAŞMIYOR

MANİSA FK, iç ve dış transferde çalışmalarını sürdürürken, kadrosunda bulunan iki isimle ilgili henüz bir adım atmadı. Kadro dışı bırakılan Ömer Kandemir ve İsmail Haktan Odabaşı'nın altyapı tesislerinde antrenmanlarına devam ettiği öğrenildi. İsmail Haktan'ın durumuyla ilgili bir gelişme yaşanmezken, Ömer'in de takımdan ayrılmayıp altyapı da antrenman yaptığı kaydedildi. Mevcut kadrosunda düşünmediği iki isimle yolları ayırmak isteyen ancak bu konuda oyuncularla uzlaşma sağlayamayan siyah-beyazlı yönetimin nasıl bir karar alacağı merakla bekleniyor.

Altyapı takımları 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı

MANİSA FK'yı Bölgesel Gelişim Ligleri'nde temsil eden altyapı takımları, haftayı 3 galibiyet, 1 beraberlikle kapattı. U-19 takımı Fethiyespor'la 3-3 berabere kaldı, U-17 takımı Somaspor'u 6-1, U-16 takımı Bodrum'u 3-0 ve U-15 takımı da Bodrum'u 2-1 mağlup etti.



CÜNEYT HASÇELİK