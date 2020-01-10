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'da imzaladı

Altınordu'da Ali Yaşar imzaladı

10.01.2020, 11:55

TFF 1. Lig ekiplerinden , sol bek 'ı geçen sezon olduğu gibi yine 'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. Ali Yaşar, ekibinin ara döneminde Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan'dan sonra kadrosuna kattığı ikinci isim oldu.

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu, sol bek Ali Yaşar'ı geçen sezon olduğu gibi yine İttifak Holding Konyaspor'dan kiralık olarak kadrosuna kattı. İzmir ekibinin ara transfer döneminde Osmaniyespor'dan sol kanat Metehan'dan sonra kadrosuna kattığı ikinci isim olan Ali, sezon sonuna kadar lacivert-beyazlı formayı terletecek. Antalya kampına katılan 25 yaşındaki sol bek bu sezon İKonyaspor formasıyla Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıktı.
Altınordu'ya dönmekten çok mutlu olduğunu söyleyen Ali Yaşar, "Tanıdığım, bildiğim ve formasını severek giydiğim bir kulübe geldim. Ligin ikinci yarısında çıkış yakalayıp yine iddialı duruma yükseleceğimize inanıyorumö dedi. Belçika U15, U17, U18 ve U9 milli takımlarında 18 kez forma giyen Ali Yaşar, Belçika'da Standard Liege, Hollanda'da Roda JC U21, ülkemizde ise 1922 Konyaspor ve İttifak Holding Konyaspor'da görev almıştı.

DHA

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