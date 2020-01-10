Manisa BŞB’nin kralı

TBL’de Play-Off mücadelesi veren yeşil-beyazlı takımın ABD’li yıldızı Isiah Umipig, performansı ve sempatik tavırlarıyla fark yaratıyor

Türkiye Erkekler Basketbol 1. Ligi'nde (TBL) bu sezon antrenör Ceyhun Cabadak yönetiminde mütevazı kadrosuyla müthiş bir çıkış yaparak 14 maçta 9 galibiyetle 3. sırada yer alan ve zirve yarışı veren Manisa Büyükşehir Belediyespor'da ABD'li guard Isiah Umipig, performansı ve sempatik tavırlarıyla fark yaratıyor.



TAKIMIN LİDERİ KONUMUNDA

Maç başına 18.7 sayı, 5.4 asist, 3.1 ribaundla oynayan 27 yaşındaki basketbolcu, takımda sayı ve asist istatistiklerinde lider. Kente kısa sürede uyum sağlayan Umipig, taraftarın gönlüne de taht kurdu. Fırsat buldukça Türkiye'nin ve şehrin tarihi yerlerini gezip, takım arkadaşlarına kendisini Türk gibi hissettiğini söyleyen oyun kurucu, ziyaretine gelen kız kardeşi Felisha Willis'le şehzadeler kenti Manisa'da şehzade kaftanı giyerek poz verdi. Umipig, şehzade kıyafetleriyle fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı. Umipig ve kardeşinin pozuna yüzlerce beğeni ve yorum geldi.



TESADÜFEN KEŞFEDİLDİ

Türkiye'de ikinci sezonunu geçiren Isiah Umipig, ABD'de tesadüfen keşfedildi. Seattle kentine 2018 yazında Konyaspor Genel Menajeri Nihat Mala'nın oğlu Ege'nin düğününe giden FIBA Menajeri Ulaş Sağ, eski Pınar Karşıyakalı Alwin Snow'un düzenlediği özel basketbol turnuvasında Umipig'i gördü. Seattle Üniversitesi'nde oynadıktan sonra Slovakya, Belçika ve Bulgaristan'da forma giyen oyuncu, Sağ'ın teklifiyle Türkiye'ye geldi. Geçen sezon Düzce Belediyespor'da oynayan Umipig, bu sezon transfer olduğu Manisa BŞB'yi üstün oyunuyla zirve yarışına ortak etti.



CÜNEYT HASÇELİK