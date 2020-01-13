Göztepe’nin hücum planı

Sarı-kırmızılı yönetim, Kızılyıldız’ın 25 yaşındaki başarılı yıldızı Milan Pavkov ile anlaşmak üzere. Beşiktaş’tan Boyd da kiralık olarak kadroya katılacak.

Süper Lig ekibi Göztepe hücum hattını güçlendirmek için arayışlarına hız verirken, golcü ve kanat takviyesinde mutlu sona ulaşmak üzere. Teknik direktör İlhan Palut'un listesi doğrultusunda çalışmalara hız veren yönetim, son olarak Sırbistan ekibi Kızılyıldız'da forma giyen golcü oyuncu Milan Pavkov'u listesine aldı.



3.5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANACAK

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig ekibi Trabzonspor'un da geçen sezon kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği 25 yaşındaki futbolcuyla anlaşma aşamasına geldi. Sırp oyuncuyla ufak pürüzler dışında büyük oranda anlaşma sağlayan ve 3.5 yıllık sözleşme öneren yönetim, golcü oyuncuyu en kısa sürede İzmir'e getirip sözleşme imzalatacak.



Yasin'in takımdan ayrılması sonrası bir kanat oyuncusu alacak olan Göztepe, aradığı oyuncuyu Beşiktaş'ta buldu. Sarı-kırmızılılar, siyah-beyazlı ekibin kiralık olarak yollamayı planladığı Amerikalı sol kanat oyuncusu için devreye girdi.



GÜÇLÜ RAKİPLERİ VAR

Oyuncu için Ankaragücü ve Konya'nın da devrede olduğu öğrenildi. Ancak A.Gücü futbolcunun maliyeti nedeniyle Boyd transferini askıya alırken, Göztepe'nin de Konya ekibine göre transferde daha istekli olması Amerikalı kanadın İzmir'e gelme ihtimalini artırıyor.



Tyler Boyd, Beşiktaş'ta ilk yarıda toplam 13 maça çıktı. 7 lig maçında golle buluşamayan Amerikalı kanat oyuncusu, Avrupa Ligi'nde 4 kez forma giyerken, 2 kez sahaya çıktığı kupada 1 gol attı. 25 yaşındaki futbolcu geçen sezon ikinci yarı transfer olduğu Ankaragücü'nde ise 14 maçta 6 gol atıp, 4 de asist yapmıştı.



Göztepe'nin transfer etmek istediği golcü oyuncu Pavkov, Sırbistan Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde toplam 20 maça çıkarken filelere tam 9 gol bıraktı. Pavkov 2 de asist yaparak kalitesini konuşturdu.



Kariyerinde Vojvodina, Radnicki ve Kızılyıldız'da forma giyen Milan Pavkov, 131 resmi maça çıkarken fileleri toplam 52 kez havalandırdı. 25 yaşındaki golcü Sırbistan Milli Takımı'yla da 1 maça çıktı.



MATHİEU'YA PALUT ENGELİ

Göztepe'ye stoper transferi için menajerler kanalıyla önerilen Sporting Lizbon'dan Jeremy Mathieu, teknik direktör İlhan Palut tarafından veto yedi. Portekiz ekibinde ilk yarıda iyi maçlar çıkaran Fransız oyuncuyu 36 yaşında olması nedeniyle veto eden Palut, yeniden G.Saray'dan Ahmet Çalık'ın ismini öne sürdü. 25 yaşındaki futbolcu için yönetim temasları hızlandırırken, futbolcunun kiralık olarak da takıma kazandırılması gündeme geldi.



YENİ GÖZDE ALPASLAN

Göztepe'nin başarılı ön liberosu Alpaslan Öztürk transferin gözdesi oldu. Sarıkırmızılı ekipte ilk yarıda gösterdiği performansla dikkat çeken 26 yaşındaki futbolcu için Süper Lig'in şampiyon adayları sıraya girdi. Başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından Karadeniz ekibi Trabzonspor da devreye girdi. Bordomavili yönetim, en kısa sürede Alpaslan için resmi teklif yapmaya hazırlanırken, futbolcuyla da menajeri kanalıyla bağlantıya geçti. Ancak teknik direktör İlhan Palut'un 26 yaşındaki futbolcunun satılmasına karşı olduğu ve ikinci yarıda mutlaka kadroda görmek istediğini bildirdi. Asıl mevkisi ön libero olan Alpaslan Öztürk, ilk yarıda stoper olarak büyük başarıyla görev yaparken attığı üç golle de Göztepe'nin de en skorer oyuncularından biri oldu.



SEPİL'DEN YILDIZ TRANSFERİNE VETO

Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil transfer konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Ara transfer döneminde 2 hücum oyuncusu ile birlikte bir de defansa takviye yapacaklarını belirten Mehmet Sepil, taraftarın beklediği yıldız futbolcuları gelecek sene kadroya dahil edeceklerini söyledi. Ocak ayında gerçekleşecek takviyelerin daha çok geleceğe yönelik olacağını anlatan Sepil, "Alacağımız futbolcular yaş ortalamasını biraz düşürecek. Geçmişte transferde hatalar yaptık, mutlaka bunlardan dersler çıkaracağız. Transferde daha büyük atakları gelecek sene yapacağız" dedi. Sepil ayrıca genç oyuncuların kiralık olarak gönderilebileceğini belirtti.



BURAK HAKERLER

