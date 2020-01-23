Yeni Malatyaspor - Sivasspor canlı yayını!

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) rövanş maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finale yükselen takımlar belli oluyor. Heyecan fırtınası son gününe girerken, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya. İlk maçı kırmızı-beyazlı ekip sahasında 4-0'lık skorla kazanmıştı. Lider Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayını sitemizden izleyebilirsiniz

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) rövanş maçları tüm heyecanıyla devam ediyor. Çeyrek finale yükselen takımlar belli oluyor. Heyecan fırtınası son gününe girerken, Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya. İlk maçı kırmızı-beyazlı ekip sahasında 4-0'lık skorla kazanmıştı. Lider Sivasspor Yeni Malatyaspor maçı canlı yayını sitemizden izleyebilirsiniz.

CANLI YAYIN



CANLI ANLATIM



MAÇIN 11'LERİ

Yeni Malatyaspor: Ufuk, Chebake, Mina, Mustafa, Sakıb, Robin, Acquah, Murat, Guilherme, Bifouma, Umut.

Sivasspor: Ali Şaşal, Fatih, Appindangoye, Papp, Erdoğan, Cofie, Mert Hakan, Hakan Arslan, Traore, Yasin, Kone.

MALATYASPOR'A FRANSIZ ORTA SAHA

Transfer çalışmalarını sürdüren Yeni Malatyaspor, Fransız ekibi Nice'ten 24 yaşındaki orta saha Remi Walter'la 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. 11 kez Fransa U21 Takımı'nda ter döken genç futbolcu, bu sezon takımında sadece 1 maçta forma şansı bulurken, geçen sezon 22 maçta 4 gol kaydetmişti.

MAÇLA İLGİLİ İSTATİSTİK BİLGİLERİ

*Süper Lig lideri Demir Grup Sivasspor son 4 maçta yenilmedi.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

*BtcTurk Yeni Malatyaspor son oynadığı 5 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.