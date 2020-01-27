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Sergen Yalçın Beşiktaş'ta

27.01.2020, 16:09

Yönetimi, teknik direktörlük görevi için ile bir araya geliyor. Son olarak 'u çalıştıran Sergen Yalçın görüşmek için kulübe davet edildi. 47 yaşındaki teknik adamın kulüp binasına gelerek yönetimle masaya oturması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Teknik Direktör Abdullah Avcı ile yolların ayrılmasının ardından sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yönetim bugün öğle saatlerinde gerçekleştireceği toplantı için Vodafone Park'ta bir araya geldi. Toplantıda teknik direktörlük için siyah-beyazlı kulüpte uzun yıllar futbolcu olarak da görev alan Sergen Yalçın isminin öne çıktığı öğrenildi.

Son olarak Yeni Malatyaspor'u çalıştıran Sergen Yalçın görüşmek için kulübe davet edildi. 47 yaşındaki teknik adamın kulüp binasına gelerek yönetimle masaya oturması bekleniyor.

İHA

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