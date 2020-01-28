Manisa FK’da Ertekin gitti

2. Lig Beyaz Grup'ta Hekimoğlu Trabzon'la berabere kalıp Samsun'un 2 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekipte, teknik direktör İsmail Ertekin’le yollar ayrıldı.

2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Hekimoğlu Trabzon'la 0-0 berabere kalan Manisa Futbol Kulübü'nde yönetim, teknik direktör İsmail Ertekin'le yollarını ayırdı. Dış sahada oynadığı son 4 müsabakadan 1'er puanla ayrılan siyah-beyazlılar, liderliği iki hafta önce averajla kaptırdığı Samsun'un 2 puan gerisine düştü.

KULÜPTEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Manisa FK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Teknik direktörümüz İsmail Ertekin ile yaptığımız karşılıklı görüşmeler sonrasında ayırmış bulunuyoruz. İsmail Ertekin'e kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" açıklaması yapıldı. Siyah-beyazlılar, tecrübeli teknik adamla çıktığı 20 maçta 14 galibiyet, 5 beraberlik, 1 yenilgi alarak 47 puan topladı. Manisa FK'da, yeni teknik direktörün hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

CÜNEYT HASÇELİK