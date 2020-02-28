Comolli’den şok sözler!

İngiliz basınına konuşan Damien Comolli takımın transfer politikası ile ilgili “Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Saygı duydum ama bu durum beni rahatsız etti” dedi.

G.Saray derbisi sonrası sıkıntılı bir süreç yaşayan Fenerbahçe'de eski sportif direktör Damien Comolli, başkan Ali Koç ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertlilerdeki görev süresince yaşadıklarını ve istifasının perde arkasını İngiliz basınına anlatan Comolli, takımın transfer politikası ile ilgili, "Başkan, benim ve hocanın bilgisi olmadan transferler yaptı. Kulübe ayırdığı zaman ve harcadığı paradan dolayı bu kararına saygı duydum. Sonuçta kendisi kulübün başkanı ve ne yapmak istiyorsa onu yapabilir. Ancak bu durum beni rahatsız etti" şeklinde konuştu.

NEGATİF HAVA VARDI

"Kulüpte çok negatif bir hava vardı" diyen Fransız futbol adamı "Bu beni büyük hayal kırıklığına uğrattı. Kariyerimde ilk kez böyle bir şey yaşadım. Finansal olumsuzluklara rağmen iyi bir yaz transfer dönemi geçirdik. Bence Fenerbahçe Süper Lig'deki en iyi kadroya sahipti. Ligdeki en iyi oyuncular Fenerbahçe'deydi. Ancak bazı şeyler ters gidiyordu. Beni istifa kararına iten şey de bu oldu" şeklinde konuştu.

ARTIK DAYANAMIYORDUM

Kulüpten Ayrılış sürecine de değinen Damien Comolli sözlerine şöyle devam etti: "Önümde iki seçenek vardı. Ya kalıp neler olacağına bakacaktım ya da istifa edecektim. Daha önce de istifa etmek istedim ancak yönetim bunu kabul etmedi. Ancak artık dayanamıyordum. Tünelin ucundaki ışığı göremiyordum. Daha önce hayatımda yapmadığım bir şey yapıp tweet attım. Bu açıklamadan sonra gitmemi kabul ettiler."