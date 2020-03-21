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Haberler Spor Gözler yayıncı kuruluşta

Gözler yayıncı kuruluşta

Gözler yayıncı kuruluşta
Giriş Tarihi: 21.3.2020

Süper Lig'de maçların ertelenmesi sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Digiturk'ün üyelerine yönelik bir çalışma başlatma hazırlığında olduğu iddia edildi. Erteleme kapsamında üyelik dondurma ya da iade gibi seçenekler de olacak. Digiturk, bu konuda yurtdışındaki örnekleri de inceleyerek maçların başlama tarihine göre üyelerine bir duyuru geçecek. Konuyla ilgili olarak yakın kaynaklar, "Kimsenin mağdur edilmemesi adına çalışmalar yürütülüyor. Burada özellikle kafe ve restoran gibi yerlere yönelik de çalışmalar var" dedi. Korona virüs nedeniyle ertelenen Süper Lig, TFF 1. Lig, İtalya Ligi, Fransa Ligi, Euroleague gibi birçok ligi yayınlayan yayıncı kuruluş beIN SPORTS'un yaklaşık 3 milyon abonesi bulunuyor.

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