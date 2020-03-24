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Messi önlem için sakallarını kesti

Messi önlem için sakallarını kesti
Giriş Tarihi: 24.3.2020

İspanya La Liga devi Barcelona'nın Arjantinli süperstarı Lionel Messi korona virüs salgınına karşın maske takmayı kolaylaştırması için sakallarını kesti. Oyuncunun eşi Antonella, açıklamasında, "Messi'nin sakalları, koruyucu maske takmayı zorlaştırıyor. Birçok sağlık çalışanı, sakallarını kesti. Messi de onlara yalnız olmadıklarını hissettirmek için bu hareketi yaptı." ifadelerini kullandı. İspanyol basını, sakal bırakan kişilerin ciddi bir koronavirüs riski taşıdığını iddia etti. Virüsün sakallara yapışma olasılığının daha fazla olduğunu belirten İspanyol basını, sakal bırakan insanların, yüzlerine daha sık dokunma eğilimi gösterdiğini vurguladı.

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