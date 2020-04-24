Madrid stat değiştiriyor

Ünlü İspanyol kulübü Real Madrid olası seyircisiz maçlar için önlem aldı. İspanyol devi sezonu 6 bin kişilik Alfredo di Stefano Stadı'nda tamamlayacak. Marca Gazetesi'nin haberine göre Real Madrid, sezonun yeniden başlaması durumunda maçlarını Alfredo di Stefano Stadyumu'nda oynamak için başvuruda bulundu. İspanya Futbol Federasyonu da bu talebe olumlu yanıt verdi. 6 bin kişi kapasiteli Alfredo di Stefano Stadyumu, Real Madrid'in rezerv takımı Castilla'nın maçlarına ev sahipliği yapıyor. Real Madrid La Liga'da kalan 11 maçın 6'sını ev oynayacak.